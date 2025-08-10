. Vorzeitig wird Lina Hilger, Direktorin des gleichnamigen Bad Kreuznacher Gymnasiums, 1933 in den Ruhestand versetzt, nachdem sie sich der Bücherverbrennung verweigerte. „Eine konsequente Gleichschaltung der Schule mit der NS-Ideologie“ blieb jedoch aus, heißt es in der Festschrift zum 100. Jubiläum des Lina-Hilger-Gymnasiums, kurz „LiHi“ genannt.

Seit einem Jahr nun forschen zwei ehemalige Schülerinnen, Petra Tursky-Hartmann und Annette Enders-Quaassdorff (die Idee kam ihnen 2024 zum 45. Jubiläum ihres Abiturs) zur Situation ihrer Schule während der NS-Zeit. Für sie stellen sich die Fragen: Wie gestaltete sich der Spannungsraum zwischen Indoktrination und Schutzraum? Welche Spielräume hatte die Schule? Wer unterrichtete während und besonders nach dem Krieg?

Als der Hitlergruß ein Muss war

Nun präsentierten sie eine erste Zwischenbilanz, nachdem sie monatelang in verschiedenen Archiven geforscht haben; in denen der Schule, der Stadt, aber auch in Berlin. Interessantes wurde schon jetzt herausgearbeitet: Noch elf weitere Lehrerinnen gingen mit der Machtergreifung der Nazis von der Schule ab, Dutzende wurden nach Kriegsende geprüft, viele durften im Amt bleiben. Die zwei Frauen zeigen auf, wie sich der Schulalltag veränderte, vom Hitlergruß unter Lehrern über die Einführung der Rassenkunde als Fach in der Oberstufe bis hin zur Reduzierung der Hausaufgaben für Mitglieder der Hitlerjugend. Verschiedene Details, wie ein Boykott der Eltern zum Ende des Krieges, das Verfassen von Postbriefen an Front-Soldaten als Deutschunterrichtsmaterial und die Feier der Geburtstage verschiedener NS-Größen wie Göring ergeben ein immer vielfältigeres Bild der NS-Zeit am Lina-Hilger-Gymnasium.

Besonders aber die Rolle des ersten Nachkriegsdirektors Dr. Carl August Kaiser, der zu Kriegszeit als unbelastet galt, ist noch ungeklärt und soll bald weiter erforscht werden. Im Sommer 1945 war es seine „Herkules-Aufgabe“, wie Tursky-Hartmann betont, Lehrer einzustellen und auf ihre Vergangenheit während der NS-Zeit zu überprüfen. Viele wurden dann wieder eingestellt, manche mussten aber auch gehen. Kaisers Lebenswerk sei für die Schulgeschichte der direkten Nachkriegszeit prägend gewesen. Nach Auffassung von Tursky-Hartmann sei sein Verdienst deshalb schließlich – obwohl er sich stets zurückhielt – mit dem der Namensgeberin der Schule, Lina Hilger, zu vergleichen.

Archivarbeit war nur der Anfang

2028 soll das Projekt zum 125. Jubiläum der Schule fertiggestellt werden. Bis dahin muss noch viel geforscht werden. Tursky-Hartmann und Enders-Quaassdorff bitten um Unterstützung bei ihrer Forschung. Denn die belegbare Archivarbeit sei nur der Rahmen des Puzzles gewesen. NSDAP-Mitgliedschaften und Berichte seien leicht herauszusuchen, es gebe jedoch kaum Fotos aus jener Zeit und – gerade im Schulkontext viel wichtiger noch – persönliche Erfahrungsberichte seien sehr selten. Das Ziel ist es, den Zeitgeist der Schule damals einzufangen oder zumindest einem Begriff davon nahezukommen. So ist jeder, der sich für die Schulgeschichte interessiert oder Informationen über die NS-Zeit des Lina-Hilger-Gymnasiums hat, eingeladen, sich bei der Schule zu melden.

Die beiden Forscherinnen suchen für ihre Recherchen noch weitere Dokumente aus der NS-Zeit und direkt nach dem Krieg. Der Kontakt ist per E-Mail möglich an info @ lihi-kh.de