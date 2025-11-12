Kalender zeigt Kirner Historie Nostalgische Erinnerungen werden wach Sebastian Schmitt 12.11.2025, 15:00 Uhr

i Frank Ensminger (links) und Paul Hornemann präsentieren den neuen „Kirn 2026“-Kalender mit historischen Ansichten der Stadt. Sebastian Schmitt

Einen Blick in die Kirner Vergangenheit erlaubt der neue Kirner Stadtkalender für das Jahr 2026. Die Ansichten zeigen, wie sich die Stadt an vielen Stellen verändert hat.

Kirn. Die Stadt Kirn bringt erneut ein Stück Stadtgeschichte an die heimischen Wohnzimmerwände: Zum dritten Mal ist ein großformatiger Jahreskalender mit historischen Aufnahmen erschienen. Gemeinsam mit Stadtarchivar Paul Hornemann sichteten Stadtbürgermeister Frank Ensminger und Dana Korn den riesigen Bilderschatz des Archivs und wählten schließlich zwölf Motive – für jeden Monat eins – sowie ein prägnantes Titelbild aus.







Artikel teilen

Artikel teilen