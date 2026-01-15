Die Kreuznacher FDP hakt nach Noch viele Fragen zum E-Auto-Fiasko beim Ordnungsamt Harald Gebhardt 15.01.2026, 18:00 Uhr

i Bei seinen Dienstfahrzeugen ist das Kreuznacher Ordnungsamt wieder auf Benziner umgestiegen. Lena Reuther

Warum haben ausgerechnet die E-Fahrzeuge des Kreuznacher Ordnungsamts so große Probleme bereitet, dass man wieder auf Benziner gewechselt ist? Die Liberalen haben dazu noch viele Fragen an den zuständigen Dezernenten.

Zum Fiasko mit den E-Autos beim Kreuznacher Ordnungsamt hakt die FDP-Stadtratsfraktion jetzt nach. Die bisherigen Antworten reichen den Liberalen nicht aus. Wegen Batterieproblemen standen die Fahrzeuge „permanent in der Werkstatt“, so die Einlassungen des zuständigen Stadtbeigeordneten Markus Schlosser (parteilos) auf wiederholtes Nachfragen von CDU-Stadtratsfraktionschef Manfred Rapp im Finanzausschuss am Montag.







