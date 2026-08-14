Meisenheimer Landeskrankenhaus
Noch nie starteten so viele Azubis an der Pflegeschule
43 junge Menschen - so viele wie noch nie seit Bestehen der Pflegeschule Meisenheim - sind Anfang August in die dreijährige Ausb
43 junge Menschen - so viele wie noch nie seit Bestehen der Pflegeschule Meisenheim - sind Anfang August in die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft gestartet.
Roswitha Kexel

Ein erfreulicher Rekord: So einen starken Ausbildungsjahrgang gab es an der Pflegeschule des Landeskrankenhauses in Meisenheim noch nicht. 47 junge Leute lassen sich zur Pflegefachkraft ausbilden.

Lesezeit 1 Minute
Das ist Rekord: Ende Juli wurde die kleinste Klasse mit gerade einmal sieben Absolventen mit dem Examen in der Tasche von der Pflegeschule Meisenheim verabschiedet. Zum neuen Schuljahr traten nun 43 junge Menschen – so viele wie nie zuvor – ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft in der Pflegeschule des Landeskrankenhauses AöR an, das auch Träger des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren