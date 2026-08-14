Meisenheimer Landeskrankenhaus Noch nie starteten so viele Azubis an der Pflegeschule Roswitha Kexel 14.08.2026, 15:00 Uhr

i 43 junge Menschen - so viele wie noch nie seit Bestehen der Pflegeschule Meisenheim - sind Anfang August in die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft gestartet. Roswitha Kexel

Ein erfreulicher Rekord: So einen starken Ausbildungsjahrgang gab es an der Pflegeschule des Landeskrankenhauses in Meisenheim noch nicht. 47 junge Leute lassen sich zur Pflegefachkraft ausbilden.

Das ist Rekord: Ende Juli wurde die kleinste Klasse mit gerade einmal sieben Absolventen mit dem Examen in der Tasche von der Pflegeschule Meisenheim verabschiedet. Zum neuen Schuljahr traten nun 43 junge Menschen – so viele wie nie zuvor – ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft in der Pflegeschule des Landeskrankenhauses AöR an, das auch Träger des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) ist.







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