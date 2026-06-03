Unfall in Bad Kreuznach
Noch nichts repariert nach Aufprall am Rewe-Markt
Die Beschädigungen durch den Pkw-Unfall am Freitag an der Außenwand und am Eingangsbereich wurden mittels Spanplatten verdeckt.
Die Beschädigungen durch den Pkw-Unfall am Freitag an der Außenwand und am Eingangsbereich wurden mittels Spanplatten verdeckt.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Nach dem Unfall am vergangenen Freitag sind die Fassade und die Fensterfront seitlich am Haupteingang des Rewe-Marktes in der Alzeyer Straße provisorisch gesichert. Der Marktleiter hält sich mit Auskünften zum weiteren Vorgehen zurück. 

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Dort wo der Pkw am Freitagmorgen gegen die Außenmauer und den seitlichen Eingangsbereich des Rewe-Marktes in der Alzeyer Straße donnerte, sind die Gebäudeschäden am Dienstag noch nicht repariert. Zur Absicherung sind die Schäden aktuell mit Spanplatten abgedeckt und der Abschnitt neben dem Eingang mit Flatterband abgesperrt.

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