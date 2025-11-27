Kirner Karnevalsverein Noémie Gutheil ist Funkenmariechen der neuen Kampagne Sebastian Schmitt 27.11.2025, 08:00 Uhr

i Stefan Marx und Funkenmariechen Noémie Gutheil freuen sich auf eine stimmungsvolle Kirner Fastnachtskampagne mit vielen Auftritten der KFK-Funken. Sebastian Schmitt

Schon seit neun Jahren ist die heute 18-jährige Noémie Gutheil mit Herz und Seele Teil der Kirner Fastnacht. Umso größer war die Freude, als sie jetzt vom Kirner Karnevalsverein als Funkenmariechen für die neue Kampagne auserkoren wurde.

Feierlich hat der Kirner Karnevalsverein KFK sein neues Funkenmariechen für die kommende Kampagne vorgestellt: Noémie Gutheil. Die 18-Jährige besucht die zwölfte Klasse des Gymnasiums Kirn – und ist seit 2017 mit Herz und Seele Teil der Kirner Fastnacht.







Artikel teilen

Artikel teilen