Malwettbewerb zum Jahrmarkt
Nix wie uffs Blatt! Bad Kreuznach darf pinseln
Ralf Leonhard, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach (von links), Jahrmarktsbürgermeister Mirko Helmut Kohl und Ju
Ralf Leonhard, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach (von links), Jahrmarktsbürgermeister Mirko Helmut Kohl und Judith Hummerich-Brakhuis warben beim Feierabendmarkt für den diesjährigen Jahrmarkt.
Josef Nürnberg. josef Nürnberg

Der Jahrmarkt rückt näher, und zum Feierabendmarkt wurde der Malwettbewerb eröffnet – was gleichzeitig die erste offizielle Aktivität von Mirko Helmut Kohl als Jahrmarktsbürgermeister war. 

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Seinen ersten offiziellen Auftritt als Jahrmarktsbürgermeister hatte Mirko Helmut Kohl am Donnerstag auf dem Kornmarkt – am neuen Promotionstand des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach zum Feierabendmarkt.Kohl gab gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach, Ralf Leonhard, und einigen Schaustellern den „offiziellen Startschuss“ für den diesjährigen Malwettbewerb.

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