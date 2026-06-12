Der Jahrmarkt rückt näher, und zum Feierabendmarkt wurde der Malwettbewerb eröffnet – was gleichzeitig die erste offizielle Aktivität von Mirko Helmut Kohl als Jahrmarktsbürgermeister war.
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Seinen ersten offiziellen Auftritt als Jahrmarktsbürgermeister hatte Mirko Helmut Kohl am Donnerstag auf dem Kornmarkt – am neuen Promotionstand des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach zum Feierabendmarkt.Kohl gab gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach, Ralf Leonhard, und einigen Schaustellern den „offiziellen Startschuss“ für den diesjährigen Malwettbewerb.