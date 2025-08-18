Kreuznacher Jahrmarkt: Nix wie enunner statt ins Büro am Firmennachmittag
Kreuznacher Jahrmarkt
Nix wie enunner statt ins Büro am Firmennachmittag
Gemeinsam feiern statt arbeiten: Am Montagnachmittag blieben viele Büroräume leer. Stattdessen bevölkerten die Firmenmitarbeiter den Jahrmarkt.
Das ist schon lange eine schöne Tradition: Am vierten Jahrmarktstag gibt es morgens den kommunalpolitischen Frühschoppen, am Montagnachmittag heißt es dann für viele Betriebe mit ihren Mitarbeitern „nix wie enunner“, um gemeinsam auf der Pfingstwiese zu feiern. Das war natürlich auch in diesem Jahr nicht anders. Und so haben sich viele Firmen, Betriebe und Vereine auf den Weg gemacht und einen schönen und unterhaltsamen Jahrmarktstag erlebt. Viele der Gruppen waren einheitlich gekleidet, in bunten T-Shirts mit dem aufgedruckten Firmennamen oder Sprüchen.
Natürlich hatte der Jahrmarkt mit seinen zahlreichen Fahrgeschäften, Ständen, Händlern und gastronomischen Angeboten für jeden etwas zu bieten. Es ist auch schon Tradition, dass sich unsere Fotografin Charlotte Eberwien auch an diesem Montag wieder unters feierfreudige Volk auf dem Jahrmarkt gemischt hat und bestens gelaunte Besuchergruppen vor ihre Kamera bekommen hat. hg