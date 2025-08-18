Das ist schon lange eine schöne Tradition: Am vierten Jahrmarktstag gibt es morgens den kommunalpolitischen Frühschoppen, am Montagnachmittag heißt es dann für viele Betriebe mit ihren Mitarbeitern „nix wie enunner“, um gemeinsam auf der Pfingstwiese zu feiern. Das war natürlich auch in diesem Jahr nicht anders. Und so haben sich viele Firmen, Betriebe und Vereine auf den Weg gemacht und einen schönen und unterhaltsamen Jahrmarktstag erlebt. Viele der Gruppen waren einheitlich gekleidet, in bunten T-Shirts mit dem aufgedruckten Firmennamen oder Sprüchen.

Premiere auf dem Jahrmarkt: Das Kita-Team aus Frei-Laubersheim war mit 20 Mitarbeitern zum ersten Mal mit dabei. Charlotte Eberwien Wie der Treuetest wohl ausgegangen ist? Die Jahrmarktsgänger von Walter Kaufmanns Nachf. GmbH heben ihre Hände jedenfalls hoch. Charlotte Eberwien Muss der Jahrmarkt schön sein! Die muntere Gruppe von Better Living Solar aus Bad Kreuznach hatte jedenfalls auch ihren Spaß. Charlotte Eberwien Auch die Mitarbeiter der Kreuznacher Jonasson Projekte GmbH posierten für unsere Fotografin. Charlotte Eberwien 15 Mitarbeiter der Feilbingerter Firma Wenz Garten- und Landschaftsbau grüßen vom Jahrmarkt. Charlotte Eberwien Auch die Mitarbeiterinnen der evangelischen Kita in Guldental hatten ihren Spaß auf dem Jahrmarkt, stellten sich am Kinderkarussell zum Gruppenfoto. Charlotte Eberwien Auch das Ingenieurbüro Albert Knodel stattete dem Jahrmarkt mit 25 Mitarbeitern einen Besuch ab. Alle zogen dabei das T-Shirt mit dem Schriftzug der Firma über. Charlotte Eberwien Ganz in Gelb am Paderborner Pferdekarussell: Auch die zehn Mitarbeiter der Bauunternehmung Forster aus Bad Kreuznach hatten sichtlich ihren Spaß. Charlotte Eberwien Grüße vom Kreuznacher Jahrmarkt mit dem Riesenrad im Hintergrund: Thomas Oberst' Garten- und Landschaftsbau aus Hargesheim feierte mit 13 Mitarbeitern zum ersten Mal mit. Charlotte Eberwien 14 Mitarbeiter tauschten das Bistro am Rüdesheimer Schwimmbad am Montag gegen einen Besuch auf der Pfingstwiese ein. So manche ließ sich dort sogar auf Händen tragen. Charlotte Eberwien Im großer Zahl zog es auch die Michelin-Mitarbeiter wieder enunner. 60 waren mit dabei, und zwar erstmals mit den eigens dazu beschafften Firmen-Poloshirts. Charlotte Eberwien Gute Laune bei den Mitarbeitern von Autoteile Bechtoldt Bad Kreuznach. Einige waren am Losstand erfolgreich und haben ein paar Stofftiere gewonnen. Charlotte Eberwien In bester Stimmung: Gute Jahrmarktslaune herrschte auch bei den Mitarbeitern der Kreuznacher Gewobau. Sie kamen alles in weißen T-Shirts. Charlotte Eberwien Auch dabei: Mitarbeiter der Kreuznacher Jacob Verwaltungsgesellschaft mbH grüßen vor dem Schwarzwaldmädel-Haus. Charlotte Eberwien Einfach top: Mit einem riesigen Aufgebot war die Sparkasse Rhein-Nahe auch dieses Jahr wieder auf der Pfingstwiese präsent, natürlich passend im roten Outfit. Charlotte Eberwien Mit rund 30 Mitarbeitern besuchte das AOK-Team das Volksfest, und alle waren einfach gut drauf. Charlotte Eberwien 1 / 16

Natürlich hatte der Jahrmarkt mit seinen zahlreichen Fahrgeschäften, Ständen, Händlern und gastronomischen Angeboten für jeden etwas zu bieten. Es ist auch schon Tradition, dass sich unsere Fotografin Charlotte Eberwien auch an diesem Montag wieder unters feierfreudige Volk auf dem Jahrmarkt gemischt hat und bestens gelaunte Besuchergruppen vor ihre Kamera bekommen hat. hg