Premiere für Parkaktion: Ein günstiges Parkangebot zu 4 Euro pro 24 Stunden hält die Kreuznacher Parkgesellschaft an vier Parkstandorten in der Innenstadt für Besucher bereit, die mit dem Auto zum Jahrmarkt kommen.
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Sicher parken und entspannt den Jahrmarkt genießen für nur 4 Euro am Tag: Die Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH (BGK) führt zum diesjährigen Kreuznacher Jahrmarkt erstmals eine besondere Parkaktion ein. Bei der „Nix wie enunner“-Parkaktion können Besucher vom 21.