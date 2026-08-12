Noch neun Tage bis zum Start
„Nix wie enunner“-Parkaktion zum Kreuznacher Jahrmarkt
Stephan Butzbach (links) und BGK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach stellen die neue Parkaktion zum Jahrmarkt vor.
Stephan Butzbach (links) und BGK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach stellen die neue Parkaktion zum Jahrmarkt vor.
Kai Sinner

Premiere für Parkaktion: Ein günstiges Parkangebot zu 4 Euro pro 24 Stunden hält die Kreuznacher Parkgesellschaft an vier Parkstandorten in der Innenstadt für Besucher bereit, die mit dem Auto zum Jahrmarkt kommen. 

Lesezeit 2 Minuten
Sicher parken und entspannt den Jahrmarkt genießen für nur 4 Euro am Tag: Die Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH (BGK) führt zum diesjährigen Kreuznacher Jahrmarkt erstmals eine besondere Parkaktion ein. Bei der „Nix wie enunner“-Parkaktion können Besucher vom 21.
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