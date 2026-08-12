Noch neun Tage bis zum Start „Nix wie enunner“-Parkaktion zum Kreuznacher Jahrmarkt Harald Gebhardt 12.08.2026, 06:00 Uhr

i Stephan Butzbach (links) und BGK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach stellen die neue Parkaktion zum Jahrmarkt vor. Kai Sinner

Premiere für Parkaktion: Ein günstiges Parkangebot zu 4 Euro pro 24 Stunden hält die Kreuznacher Parkgesellschaft an vier Parkstandorten in der Innenstadt für Besucher bereit, die mit dem Auto zum Jahrmarkt kommen.

Sicher parken und entspannt den Jahrmarkt genießen für nur 4 Euro am Tag: Die Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH (BGK) führt zum diesjährigen Kreuznacher Jahrmarkt erstmals eine besondere Parkaktion ein. Bei der „Nix wie enunner“-Parkaktion können Besucher vom 21.







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