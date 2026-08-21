Jahrmarkt inoffiziell eröffnet
„Nix wie enunner“: Die Party wurde bereits gestartet
Zusammen mit den Weinrebellen (hinten) genießen diese Gäste den Abend im Weingut Gemünden.
Zusammen mit den Weinrebellen (hinten) genießen diese Gäste den Abend im Weingut Gemünden.
Jens Fink

Am Vorabend des Jahrmarkts trifft sich die Stadt im Weingarten unter alten Platanen – Fleischwurst, Winzer und Musik sorgen für beste Stimmung. Ein Abend voller Traditionen, Begegnungen und guter Laune.

Lesezeit 2 Minuten
Über eine erneut überwältigende Resonanz freute sich Rolf Lichtenberg, der am Tag vor dem Jahrmarkt seine berühmte Fleischwurst servierte. Ursprünglich aus dem Wunsch heraus, vor der offiziellen Eröffnung des Volksfestes sich schon einmal einen Überblick über das Angebot an Fahrgeschäften und Ausstellern zu verschaffen, war der „Fleeschworscht-Dunnerschdaach“ entstanden, der sich seitdem großer Beliebtheit erfreut.
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