Modellbau und der Bad Kreuznacher Jahrmarkt sind seine Leidenschaft – was liegt da näher, als beides zusammenzubringen und das schönste Volksfest der Welt im Maßstab 1:87 nachzubauen? Thomas Deller macht genau das – und das schon seit Jahren. Der 56-jährige gebürtige Bosenheimer, der seit Jahren im schwäbischen Exil, in Neckarsulm lebt, hatte im vergangenen Jahr – zum 30. Geburtstag – den Jahrmarkt aus dem Jahr 2024 nachgebaut.

i Auch das Etagencafé der Familie Grell war fester Bestandteil des Volkfestes an der Nahe. Thomas Deller

Auch in diesem Jahr ist der Modellbaufan schwer aktiv gewesen und zeigt zum Auftakt unseres jährlichen Jahrmarktcountdowns das, was er in diesem Jahr so gebastelt hat. Der Jahrmarktcountdown im Oeffentlichen Anzeiger gehört seit Jahren genauso fest zum Jahrmarkt wie das Weinzelt oder der Kölschstand.

Auf der Pfingstwiese gastiert in diesem Jahr die Geisterbahn „Fahrt zur Hölle“ von Hermann Fellerhoff & Söhne. „Wer es gerne gruselig mag, der könnte eine Fahrt zur Hölle in Erwägung ziehen. Auf den zwei Etagen geht es durch verschiedene Themenbereiche mit vielen gruseligen Figuren und schaurig-schönen Effekten“, heißt es im Promotext.

Einen der Vorgänger aus dem Hause Fellerhoff hat Thomas Deller in der heimischen Modellwerkstatt wiederauferstehen lassen. „Diesmal gibt es ein Wiedersehen mit der einst größten reisenden Geisterbahn namens ,Monster Brut’, die zuerst unter dem Namen ,Godzillas Monster’ lief“, erzählt er. Diese Bahn gehört zu Dellers absoluten Lieblingsfahrgeschäften.

2023 hatte Deller überlegt, eine auf Ebay angebotene Gondel eben jener Geisterbahn, die ausrangiert wurde, als Sitzgelegenheit für den Garten anzuschaffen. „Nach einem Gespräch mit meiner Frau habe ich es mir dann anders überlegt“, hatte er dieser Zeitung damals erzählt.

i Die bekannte "Euro Tombola" ist ein Klassiker des Bad Kreuznacher Jahrmarkts - und so auch in der Miniaturvariante von Thomas Deller. Thomas Deller

Seine Sammlung erstreckt sich aber nicht nur auf die Modelle, sondern auch auf über 10.000 Fotos vom Jahrmarkt und dessen Auf- und Abbau – perfekte Vorlagen für seine Leidenschaft. Denn am Transport, Auf- und Abbau der großen Geschäfte hat er einen Narren gefressen. Sein Modell zeigt deswegen nicht bloß die fertig aufgebauten Attraktionen, sondern auch, wie sie im Lkw verstaut sind.

Der diesjährige Jahrmarkt wird dem Exil-Schwaben aber in unguter Erinnerung bleiben. Es wird der erste sein, den er nicht besuchen kann. Bislang hatte Thomas Deller die Strecken in die Heimat immer auf sich genommen. Dieses Jahr muss er gesundheitsbedingt passen.