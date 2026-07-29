Wingertshäuschen der Nahe
Nix was besser wär als ein Tag an Waldböckelheims Meer
Teile des Blechdachs haben sich gelöst und liegen vor dem Strandhaus.
Teile des Blechdachs haben sich gelöst und liegen vor dem Strandhaus.
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Am Waldböckelheimer Welschberg verlief einst der Strand eines Ozeans. Wir besuchen also das Haus am Meer.

Lesezeit 2 Minuten
Es gibt nichts zu verbessern, nichts was noch besser wär, außer dir im Jetzt und Hier – und dem Tag am Meer...“ Sangen einst die Fantastischen Vier, und natürlich dachten sie beim Reimen an ein „Haus am Strand“, den Blick in die gischtenden Wellen und in die ruhige, blaue Weite.
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