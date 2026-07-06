Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute heißt es: Rangeln mit dem „Binger Bad Boy Booster“. Viel Spaß beim Nachradeln!
Lesezeit 2 Minuten
Wer sich mit bösen Jungs anlegt, der sollte bergauf einen Booster schalten können, also einen Extra-Antrieb, einen Nachbrenner. Denn diese Rampe von Bingerbrück hinauf zur Lauschhütte zieht sich über gut zehn Kilometer und 500 Höhenmeter wie Kaugummi, und sie hat einige garstige Passagen.