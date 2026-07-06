Harte Radelrampen der Nahe Nimm dich in Acht vor dem „Binger Bad Boy Booster“ Robert Neuber 06.07.2026, 13:00 Uhr

i Kehre vor dem Forsthaus Heiligkreuz. Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute heißt es: Rangeln mit dem „Binger Bad Boy Booster“. Viel Spaß beim Nachradeln!

Wer sich mit bösen Jungs anlegt, der sollte bergauf einen Booster schalten können, also einen Extra-Antrieb, einen Nachbrenner. Denn diese Rampe von Bingerbrück hinauf zur Lauschhütte zieht sich über gut zehn Kilometer und 500 Höhenmeter wie Kaugummi, und sie hat einige garstige Passagen.







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