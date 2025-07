Nilgänse sind in Bad Kreuznach nichts Neues mehr. Sie zählen längst fest zur Fauna rund um Nahe und Mühlenteich, sind in den beiden Kurparks (Bad Kreuznach Kernstadt und Bad Münster am Stein-Ebernburg) anzutreffen. Zwischen Mai und September ziehen sie ihre Jungen groß, und das kann mitunter für Passanten unschön enden – hält man einen gewissen Mindestabstand nicht ein.

So schildern uns Leser zwei Szenen, die sich in der vorherigen Woche im Kurpark im Bad Kreuznach zugetragen haben. Dort haben Passanten das Beschützerverhalten der Nilganseltern schmerzhaft zu spüren bekommen – so die Schilderungen von Augenzeugen. Am Donnerstag, 10. Juli, ist dort ein Mann von einer Nilgans, wohl weil diese sich und ihre Jungen bedroht sah, attackiert worden. Der ältere Herr sei daraufhin gestürzt und zu Boden gegangen, berichten Beobachter des Geschehens. Die Nilgans habe von dem Mann aber nicht abgelassen, sondern ihn weiter mit ihrem scharfen Schnabel gepickt. Ein anderer Herr habe dann beherzt eingegriffen, die aggressive Nilgans vertrieben, und den Mann „gerettet“.

Wenn es um ihre Junge geht, verstehen Nilgänse keinen Spaß

Ereignet hat sich der Vorfall auf dem Weg zwischen Haupteingang und Elisabethenwehr – der Mann war also mitnichten im Grünen unterwegs. Das Problem: Zwischen dem Weg und dem Mühlenteich befindet sich wohl das Nest der Nilgansfamilie.

Einen Tag später dann der nächste Vorfall im Kurpark. In der Nähe des Nistplatzes befinden sich Bänke. Eine Dame sei dort am frühen Abend von einem der Tiere in die Wade gepickt worden, berichten Augenzeugen. Aktenkundig sind die Vorfälle nicht.

„Tatsächlich ist bekannt, dass Nilgänse – insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit – ein ausgeprägtes Schutzverhalten gegenüber ihrem Nachwuchs zeigen können. Aktuell liegen unserem kommunalen Vollzug jedoch keine konkreten Meldungen über Vorfälle mit Nilgänsen im Kurpark vor. Wir danken für die Hinweise aus der Bevölkerung und werden die Situation im Blick behalten. Besucherinnen und Besucher unserer Parkanlagen bitten wir grundsätzlich um respektvollen Abstand zu Wildtieren – gerade in der Brutzeit“, heißt es dazu auf Anfrage von der Stadtverwaltung.

Auch Nilganskot ist ein Problem

Die ursprünglich aus Afrika stammende Art der Nilgans kann sich sehr aggressiv verhalten – nicht nur Menschen gegenüber. Sie vertreibt heimische Arten von Brutplätzen und geht dabei oft rücksichtslos vor, was den Bestand von Enten und anderen Vögeln gefährden kann. Hinzu kommt, dass Nilgänse durch ihre zahlreichen Hinterlassenschaften Liegewiesen, Uferwege und Badestellen verschmutzen. Ihr Kot kann Krankheitserreger wie Salmonellen enthalten und stellt damit ein Gesundheitsrisiko dar, besonders für Kinder und Badegäste.

Das Hygieneproblem durch Nilganskot, die großflächig auf Wiesen zu finden sein, sieht auch Daniela Lohner, die Vorsitzender der Kreisgruppe Bad Kreuznach des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Hier haben wir vor allem in Bad Münster am Stein-Ebernburg immer wieder Meldungen“, berichtet sie. Dass Nilgänse einen starken Beschützerinstinkt besäßen, sei bekannt, in diesem Jahr habe sie aber bislang noch nichts von Angriffen auf Menschen gehört.

„Es ist aber vor allem für Eltern sicher sinnvoll, darauf zu achten, dass auch Kinder den nötigen Abstand einhalten“, rät sie. Die flauschigen Nilgansküken ließen sich sicherlich streicheln, allerdings hat man da die Rechnung ohne die Eltern gemacht.