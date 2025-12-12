Nikolaus-Rock in Dhaun bleibt hinter Erwartungen zurück

Als Teil der Reihe „VG Beats – Laut. Lokal. Legendär.“ wollte man am Samstagabend Jugendlichen ab 14 Jahren und jungen Erwachsenen ein attraktives Freizeitangebot bieten.
Mit dem „Nikolaus Rock“ in Dhaun ist am Samstagabend die dritte Ausgabe der neuen VG-Reihe „VG Beats – Laut. Lokal. Legendär.“ über die Bühne gegangen. Trotz guter Organisation durch Laura Trojan von der VG, Jugendtreff „Am Hammer“, die SpVgg Hochstetten und Hunsrück-DJ Andy Heck blieben die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurück.