Kirner Manuel Anton betroffen Nierenversagen: Welche Symptome es zu erkennen gilt Markus Kilian 31.03.2026, 18:00 Uhr

i Manuel Anton (33) aus Kirn leidet unter starker Niereninsuffizienz, sein Motorrad bleibt jetzt öfter stehen als früher. Doch was genau sind die Symptome und Therapiemöglichkeiten? Wir haben beim Bad Kreuznacher Nierenzentrum nachgefragt. Markus Kilian

Wenn die faustgroßen Hochleistungsorgane nicht mehr richtig arbeiten, rauscht das Blut durch die menschliche Waschanlage, aber die Reinigung bleibt aus. Die Auswirkungen sind vielfältig. Welche Ursachen sind bekannt?

Müdigkeit, Kopfschmerzen und seinen Beruf musste er an den Nagel hängen: Manuel Anton aus Kirn hat in den vergangenen Monaten erfahren, was mit dem eigenen Körper passiert, wenn die Nieren ihren Betrieb fast gänzlich einstellen. Lediglich 6 Prozent Nierenleistung sind dem 33-jährigen Vater von drei Jungs geblieben.







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