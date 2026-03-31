Wenn die faustgroßen Hochleistungsorgane nicht mehr richtig arbeiten, rauscht das Blut durch die menschliche Waschanlage, aber die Reinigung bleibt aus. Die Auswirkungen sind vielfältig. Welche Ursachen sind bekannt?
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Müdigkeit, Kopfschmerzen und seinen Beruf musste er an den Nagel hängen: Manuel Anton aus Kirn hat in den vergangenen Monaten erfahren, was mit dem eigenen Körper passiert, wenn die Nieren ihren Betrieb fast gänzlich einstellen. Lediglich 6 Prozent Nierenleistung sind dem 33-jährigen Vater von drei Jungs geblieben.