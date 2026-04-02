Dass ihn so viele Menschen unterstützen, bewegt den 33-Jährigen. Sein Alltag ist eingeschränkt, doch Kraft gibt ihm seine Verlobte Jasmin Hahnenberger. Wofür die beiden das gespendete Geld ausgeben möchten und was der Valentinstag damit zu tun hat.
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„Ich bin überwältigt“: Als Manuel Anton aus Kirn sieht, wie viel Menschen ihn im Rahmen einer Spendenaktion unterstützt haben, ist er voller Dankbarkeit. Der 33-Jährige leidet unter starker Niereninsuffizienz. Lediglich 6 Prozent der Nierenleistung sind dem Vater von drei Jungs im Alter von vier, sechs und acht Jahren geblieben.