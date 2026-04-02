Kirner Papa ist „überwältigt“ Nierenkranker Manuel Anton dankbar über Spendenaktion Markus Kilian 02.04.2026, 13:00 Uhr

i Manuel Anton (33) aus Kirn leidet unter starker Niereninsuffizienz. Kraft gibt ihm seine Jasmin, die er im Sommer auf Schloss Dhaun heiraten möchte. Markus Kilian

Dass ihn so viele Menschen unterstützen, bewegt den 33-Jährigen. Sein Alltag ist eingeschränkt, doch Kraft gibt ihm seine Verlobte Jasmin Hahnenberger. Wofür die beiden das gespendete Geld ausgeben möchten und was der Valentinstag damit zu tun hat.

„Ich bin überwältigt“: Als Manuel Anton aus Kirn sieht, wie viel Menschen ihn im Rahmen einer Spendenaktion unterstützt haben, ist er voller Dankbarkeit. Der 33-Jährige leidet unter starker Niereninsuffizienz. Lediglich 6 Prozent der Nierenleistung sind dem Vater von drei Jungs im Alter von vier, sechs und acht Jahren geblieben.







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