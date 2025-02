Wahlkreis Bad Kreuznach Nicole Höchst: AfD ist jetzt Volkspartei 24.02.2025, 08:32 Uhr

i AfD-Frau Nicole Höchst (Mitte) hat etwas zu feiern. Sie erlebte den Wahlabend in Berlin. AfD

Die AfD-Politikerin Nicole Höchst wird den Wahlkreis Bad Kreuznach auch im nächsten Bundestag vertreten. Die 55-Jährige sieht das Ergebnis für ihre Partei als Donnerschlag, der die AfD zur Volkspartei mache.

Nicole Höchst, die erstmals 2017 als Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Bad Kreuznach in den Bundestag einzog, erreichte unsere Zeitung am Wahlabend telefonisch in Berlin, wo sie mit Parteifreunden in der Bundesgeschäftsstelle feierte. Von den Ergebnissen, die sie in vielen Gemeinden erreicht hat, ist die 55-Jährige nach eigenen Worten „total begeistert.

