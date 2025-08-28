Der Odernheimer Gemeinderat ging in seine erste Sitzung. Vorsichtig zeigte man sich bezüglich des Erwerbs eines E-Mobils für die Dorfarbeit, hier soll noch einmal geschaut werden, ob die angebotenen Fahrzeuge auch halten.

Wie ein Aufwärmprogramm dürften die Odernheimer Ratsmitglieder ihre erste Sitzung nach den Ferien genommen haben. So war auch das für einschneidende Entscheidungen sensible Odernheimer Publikum an diesem Abend ausgeblieben. Zwei eher durchzuwinkenden Tagesordnungspunkten wurde zugestimmt: Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu einem Bauvorhaben im Außenbereich und die Informationen zum Datenschutz für Mandatsträger in den Gremien der VG Nahe-Glan wurden akzeptiert.

Nein zu E-Mobil

Nicht so ohne Weiteres wollte man einen „4-Rad-Pritschen-2-Sitzer-Pickup“ mit einem Click in den Warenkorb legen und dann zur Kasse geleitet werden. Dass ein solches E-Mobil einen Fortschritt für die Gemeindearbeit bedeuten würde, war allen Ratsmitgliedern klar. In so manchen Fällen wäre der Einsatz eines der Traktoren damit unnötig. Ein Fortschritt in der Odernheimer Ökobilanz wäre es jedoch nur, wenn das Gerät auch halten würde. Einen besseren Eindruck will man sich mit einem Vor Ort-Besuch beim Händler verschaffen. Für den Fall, dass der Eindruck des Testbesuchs positiv ausfallen sollte, wurde einer Anschaffung zugestimmt. Die Hälfte der Anschaffungskosten will der Kultur und Verkehrsverein zusteuern, wünscht sich aber im Gegenzug einen etwas intensiveren Einsatz des Rates bei seinen Veranstaltungen, etwa der Weinwanderung oder dem Weihnachtsmarkt.

Nochmal die Bürger hören

Schon vor gut einem Jahr hatte der Bauausschuss eine Erneuerung des Spielplatzes an der alten Kita gut geheißen. Die beiden Spielgeräte müssen ersetzt werden. Eine Sitzgelegenheit für die Eltern fehlt noch, und an Schatten fehlt es ebenfalls. Zwei oder drei Bäume sollen Abhilfe schaffen. Zusammengefasst und auf Kosten geprüft, sollte das in einer Sitzung vor Ort noch einmal besprochen und im Rat nun endlich beschlossen werden. Verständlich, dass man nun endlich die Entscheidungen treffen will. Dass aber vor allem die betroffenen Odernheimer Eltern da auch noch einmal mitreden und Ideen einbringen möchten, ist für Beigeordnete Anne Maren Kürzer und Nadja Stucky von der Wählergruppe Gründonner ein Argument, hierzu auch die Bürger noch einmal einzuladen. Beteiligung, Gefragt-Sein der Bürger an Entscheidungen vor Ort, ist ihnen darüber hinaus ein wichtiger Schritt gegen Demokratieverdrossenheit. Das soll jetzt am alten Kindergarten am Donnerstag, 28. August, um 17 Uhr geschehen.

Nichts Neues zur Windkraft

„Still ruhen alle Rotoren!“ Nichts Neues mitteilen konnte Bürgermeister Achim Schick in der Frage der Windkraft für Odernheim. Noch habe sich statt der Baywa kein Nachfolger gezeigt. Alles neu aufzurollen, so Schick, davon habe ihm bisher jeder abgeraten.

Wenig Bewegung gebe es in Sachen Glasfaser. Für eine Anzahl Kunden gebe es durch die Zusammenarbeit von Telekom und O2 eine Chance auf baldigen Anschluss. Dass die Glanquerung an der alten Eisenbahnbrücke noch nicht gemacht worden sei, habe man bei UGG irgendwie völlig übersehen. Erst wenn hier die Lücke geschlossen werde, dürfte sich die Situation für das restliche Odernheim entschieden verbessern.