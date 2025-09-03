Nicht immer gibt es beim Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan Probleme. Das zeigen diese beiden Beispiele: In Abtweiler und Raumbach läuft es rund.

Einiges läuft schief beim Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan. Aber es gibt auch positive Erfahrungen. Die besten Beispiele sind Abtweiler, wo der Glasfaserausbau längst abgeschlossen ist, und Raumbach, wo der Anschluss ebenfalls in absehbarer Zeit erfolgen soll. Aktuell werden dort Hausanschlüsse verlegt.

„In Abtweiler liegt die Anschlussquote über 90 Prozent, was auch ein Erfolg der guten Zusammenarbeit ist.“

Ortsbürgermeister Peter Michel

Peter Michel, Ortsbürgermeister von Abtweiler, und Jürgen Soffel, Erster Beigeordneter von Raumbach, berichten von positiven Erlebnissen. „Die kleine 200-Einwohner-Gemeinde Abtweiler ist eine der ersten Ortsgemeinden im Landkreis Bad Kreuznach, die den Glasfaserausbau erfolgreich abgeschlossen hat. Hier wurde von Westconnect, der ausführenden Tiefbaufirma Okan und der Ortsgemeinde Hand in Hand und partnerschaftlich zusammengearbeitet, unterstützt von der Bauabteilung der VG Nahe-Glan. Auch so kann Glasfaserausbau gehen“, blickt Michel auf die Bauphase zurück. Er verweist auf Berichte in dieser Zeitung vom 24. und 26. November 2022, in denen er die gute Arbeit der Firma Okan Bau GmbH aus Wittlich in Verbindung mit der Gemeinde und der Bauabteilung der VG lobt und die Baukolonne zum Essen einlädt. Sein Fazit: „In Abtweiler liegt die Anschlussquote über 90 Prozent, was auch ein Erfolg der guten Zusammenarbeit ist.“

Positive Erfahrungen auch in Raumbach

Die Erfahrungen von Jürgen Soffel beim Glasfaserausbau in Raumbach sind bislang ebenfalls positiv. Noch sind die Arbeiten im Gange, doch ein Ende ist laut Soffel abzusehen. Er hat den bisherigen Verlauf zusammengefasst. Demnach wurden im November/Dezember 2020 im Rahmen des „Weiße Flecken“-Programms bereits 57 Häuser im Oberdorf der Gemeinde Raumbach, Richtung Abtweiler, kostenlos an das Glasfasernetz angeschlossen. „Dort ist seit Januar 2022 schnelles Internet verfügbar. Vertragspartner für die Hauseigentümer ist die EON-Tochter Westconnect Highspeed. Die Westnetz GmbH wurde von Westconnect beauftragt, den Ausbau durchzuführen. Westnetz beauftragte das Bauunternehmen Okan-Bau aus Wittlich, Eifel. Bereits damals funktionierte der Ausbau bestens. Auch wenn die Bauarbeiter nicht alle der deutschen Sprache mächtig waren“, schreibt Jürgen Soffel.

i Vergangene Woche wurde in der Straße Auf dem Hügel an der Herstellung der Hausanschlüsse gearbeitet. Roswitha Kexel

Im Jahr 2023 startete die Vorvermarktung von Westconnect für den eigenwirtschaftlichen Ausbau in Unterraumbach. Zahlreiche Hauseigentümer meldeten Interesse an, entsprechende Verträge wurden mit Westconnect-Highspeed abgeschlossen. Die Baufirma LV-Bau GmbH aus Rödern erhielt den Auftrag. Am 10. März 2025 begannen die Arbeiten zum Verlegen der Hauptleitung in der Raiffeisenstraße und Am Raumberg. Soffel: „Anfang Mai wurde mit der Verlegung im Bürgersteig an der Hauptstraße begonnen. Obwohl durch LBM keine Vollsperrung der Hauptstraße genehmigt wurde, hat es die Firma LV-Bau geschafft, diesen schwierigen Bauabschnitt, auf einer Länge von knapp einem Kilometer bis Ende Juni abzuschließen.“

Wöchentliche Besprechungen

Parallel zum Verlegen der Hauptleitung seien bestellte Hausanschlüsse im Austausch mit den Hauseigentümern gebaut worden, informiert Soffel. Zudem habe es wöchentliche Baubesprechungen gegeben mit den Chefs und Vorarbeiter der Baufirma LV-Bau GmbH, dem Bauleiter von Westnetz, dem beauftragten Ingenieurbüro Schneider Consulting, der Mitarbeiterin der VG sowie Heiner Leppla vom Bauausschuss und Jürgen Soffel. Heiner Leppla war an den Baustellen unterwegs, vermittelte zwischen Hauseigentümern und Baufirma oder Westnetz wenn nötig.

„Die Bauarbeiter leisteten gute Arbeit, trotzten den Hitzetagen und waren auch motiviert durch die Aufmerksamkeiten, die sie von den Anwohnern erhielten. Neben Kaffee und Kuchen gab es auch Herzhaftes und Getränke. Mit der Baufirma LV-Bau GmbH aus Rödern, Hunsrück, hat Westnetz eine sehr gute Wahl getroffen. Die Ortsgemeinde fühlte sich während der Glasfaser-Ausbauphase bei allen Beteiligten sehr gut aufgehoben und freut sich auf den Abschluss des weiteren Ausbaus, um spätestens bis Herbst komplett mit schnellem Internet versorgt zu sein“, so das Fazit von Jürgen Soffel.