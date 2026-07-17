Was sich in der City tut Nicht nur Lieferdienst: Charlys in Kreuznach tischt auf Cordula Kabasch 17.07.2026, 21:00 Uhr

i Pink geht’s her in der Hochstraße im Charlys: Das Ambiente ist clubartig und lädt zum Verweilen ein. Cordula Kabasch

An der Hochstraße hat vor vier Monaten das „Charlys“ eröffnet. Pizza, Pasta, Fingerfood und Salate stehen auf der Speisekarte. Das meiste wird zum Liefern geordert, dabei kann man auch im Restaurant essen.

In der Hochstraße gegenüber vom Bocksbrunnen hat bereits vor einigen Monaten „Charlys“ eröffnet, Restaurant und Lieferservice in einem. Pizza, Burger, Pasta, Salate, Fingerfood und Desserts bietet Chef Sebastian Carstensen an. Nicht nur die Qualität spielt dabei für ihn eine wichtige Rolle.







Artikel teilen

Artikel teilen