Was sich in der City tut
Nicht nur Lieferdienst: Charlys in Kreuznach tischt auf
Pink geht’s her in der Hochstraße im Charlys: Das Ambiente ist clubartig und lädt zum Verweilen ein.
Pink geht’s her in der Hochstraße im Charlys: Das Ambiente ist clubartig und lädt zum Verweilen ein.
Cordula Kabasch

An der Hochstraße hat vor vier Monaten das „Charlys“ eröffnet. Pizza, Pasta, Fingerfood und Salate stehen auf der Speisekarte. Das meiste wird zum Liefern geordert, dabei kann man auch im Restaurant essen.

Lesezeit 2 Minuten
In der Hochstraße gegenüber vom Bocksbrunnen hat bereits vor einigen Monaten „Charlys“ eröffnet, Restaurant und Lieferservice in einem. Pizza, Burger, Pasta, Salate, Fingerfood und Desserts bietet Chef Sebastian Carstensen an. Nicht nur die Qualität spielt dabei für ihn eine wichtige Rolle.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren