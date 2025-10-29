Stadtradeln Langenlonsheim Nicht nur fürs Klima, sondern für die Gemeinschaft Dieter Ackermann 29.10.2025, 13:00 Uhr

i Alina Stempel (4. von links) und Michael Cyfka (2. von rechts) nahmen im Kreise der Gewinner das Ehepaar Schlaadt in ihre Mitte. Dieter Ackermann

Die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg konnte zum Stadtradeln eine engagierte Truppe stellen, die nun ausgezeichnet wurde. Besonders gewürdigt wurde Dieter Schlaadt: Er fuhr mit über 80 Lenzen ganze 814 Kilometer.

Die erste Teilnahme der VG Langenlonsheim-Stromberg am Stadtradeln war, nach den Worten von VG-Bürgermeister Michael Cyfka, nicht nur erfolgreich, sondern wird auch 2026 eine Neuauflage erfahren. Anlässlich der Preisverleihung im Rathaus sprach Cyfka hinsichtlich der insgesamt 38.







