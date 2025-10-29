Stadtradeln Langenlonsheim
Nicht nur fürs Klima, sondern für die Gemeinschaft
Alina Stempel (4. von links) und Michael Cyfka (2. von rechts) nahmen im Kreise der Gewinner das Ehepaar Schlaadt in ihre Mitte.
Dieter Ackermann

Die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg konnte zum Stadtradeln eine engagierte Truppe stellen, die nun ausgezeichnet wurde. Besonders gewürdigt wurde Dieter Schlaadt: Er fuhr mit über 80 Lenzen ganze 814 Kilometer. 

Die erste Teilnahme der VG Langenlonsheim-Stromberg am Stadtradeln war, nach den Worten von VG-Bürgermeister Michael Cyfka, nicht nur erfolgreich, sondern wird auch 2026 eine Neuauflage erfahren. Anlässlich der Preisverleihung im Rathaus sprach Cyfka hinsichtlich der insgesamt 38.

