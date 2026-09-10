In den Schulen im Kreisgebiet sind die Klassenzimmer nicht immer gut klimatisiert. Im Winter ist es zu frisch, im Sommer zu warm. Für die Heizperiode hat die Kreisverwaltung ein neues System im Auge, das an den ersten Schulen eingebaut werden soll.
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In den Klassenräumen des Lina-Hilger-Gymnasiums ist es im Sommer oftmals zu heiß, im Winter mitunter zu kalt – und manchmal werden Räume beheizt, in denen gerade niemand ist. Das könnte sich mit der Einführung selbstregulierender Heizungsthermostate ändern.