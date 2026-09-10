Bad Kreuznach macht sich warm 
Nicht mehr frieren: Neue Thermostate für Schulen
Das Lina-Hilger-Gymnasium könnte die erste Schule sein, die selbstregulierende Thermostate bekommt. So können die Räume optimal
Das Lina-Hilger-Gymnasium könnte die erste Schule sein, die selbstregulierende Thermostate bekommt. So können die Räume optimal beheizt werden, denn es wird ein Nutzungsprofil erstellt. Weitere Schulen sollen folgen.
Josef Nürnberg

In den Schulen im Kreisgebiet sind die Klassenzimmer nicht immer gut klimatisiert. Im Winter ist es zu frisch, im Sommer zu warm. Für die Heizperiode hat die Kreisverwaltung ein neues System im Auge, das an den ersten Schulen eingebaut werden soll.

Lesezeit 2 Minuten
In den Klassenräumen des Lina-Hilger-Gymnasiums ist es im Sommer oftmals zu heiß, im Winter mitunter zu kalt – und manchmal werden Räume beheizt, in denen gerade niemand ist. Das könnte sich mit der Einführung selbstregulierender Heizungsthermostate ändern.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren