Bad Kreuznach macht sich warm Nicht mehr frieren: Neue Thermostate für Schulen Cordula Kabasch 10.09.2026, 11:00 Uhr

i Das Lina-Hilger-Gymnasium könnte die erste Schule sein, die selbstregulierende Thermostate bekommt. So können die Räume optimal beheizt werden, denn es wird ein Nutzungsprofil erstellt. Weitere Schulen sollen folgen. Josef Nürnberg

In den Schulen im Kreisgebiet sind die Klassenzimmer nicht immer gut klimatisiert. Im Winter ist es zu frisch, im Sommer zu warm. Für die Heizperiode hat die Kreisverwaltung ein neues System im Auge, das an den ersten Schulen eingebaut werden soll.

In den Klassenräumen des Lina-Hilger-Gymnasiums ist es im Sommer oftmals zu heiß, im Winter mitunter zu kalt – und manchmal werden Räume beheizt, in denen gerade niemand ist. Das könnte sich mit der Einführung selbstregulierender Heizungsthermostate ändern.







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