Keine Katzenschutzverordnung Nicht genug Streuner auf Bad Kreuznachs Straßen Marian Ristow 22.06.2026, 10:00 Uhr

i Streunende Katzen gibt's in Bad Kreuznach scheinbar nicht genug. Deshalb ist auch keine Katzenschutzverordnung in Sicht. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Bad Kreuznach prüft – und stoppt: Eine Katzenschutzverordnung scheitert an harten Fakten. Doch warum fehlen ausgerechnet die streunenden Katzen, die das Gesetz fordert? Die Stadt sieht keine Grundlage.

. Nach Auffassung der Stadtverwaltung kann in Bad Kreuznach derzeit keine Katzenschutzverordnung eingeführt werden. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung für die nächste Sitzung des Stadtrates am Donnerstag hervor.Eine Katzenschutzverordnung verfolgt primär das Ziel, das Elend und die unkontrollierte Vermehrung von frei lebenden, herrenlosen Katzen (Streunern) einzudämmen, aber auch Tierheime zu entlasten.







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