Keine Katzenschutzverordnung
Nicht genug Streuner auf Bad Kreuznachs Straßen
Streunende Katzen gibt's in Bad Kreuznach scheinbar nicht genug. Deshalb ist auch keine Katzenschutzverordnung in Sicht.
Streunende Katzen gibt's in Bad Kreuznach scheinbar nicht genug. Deshalb ist auch keine Katzenschutzverordnung in Sicht.
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Bad Kreuznach prüft – und stoppt: Eine Katzenschutzverordnung scheitert an harten Fakten. Doch warum fehlen ausgerechnet die streunenden Katzen, die das Gesetz fordert? Die Stadt sieht keine Grundlage.

Lesezeit 2 Minuten
. Nach Auffassung der Stadtverwaltung kann in Bad Kreuznach derzeit keine Katzenschutzverordnung eingeführt werden. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung für die nächste Sitzung des Stadtrates am Donnerstag hervor.Eine Katzenschutzverordnung verfolgt primär das Ziel, das Elend und die unkontrollierte Vermehrung von frei lebenden, herrenlosen Katzen (Streunern) einzudämmen, aber auch Tierheime zu entlasten.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren