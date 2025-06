Bei der Info-Veranstaltung des Koordinationszentrums Luchs und Wolf am Mittwochabend in Bad Sobernheim gab es ordentlich Kontra für den Wolf. Die Kritik sollte nicht nur angehört, sondern ernst genommen werden, kommentiert Redakteur Robert Neuber.

Der Wolfs-Abend im Sobernheimer Kaisersaal macht mal wieder deutlich: Es besteht eine behördliche Neigung dazu, dem Bürger fehlende Fachkunde und Hysterie zu unterstellen. Mehrfach betonte Kluwo-Chef Sandrini, er wünsche sich „eine sachliche Argumentation“. Hier schwingt mit: Die Sachkunde nimmt man für sich als Amtschef natürlich in Anspruch, dem bürgerlichen Gegenüber in der Diskussion unterstellt man hysterische Emotionalisierung. Das ist nicht nur wissenschaftlich falsch. Denn auch jeder behördliche Mitarbeiter entscheidet unter Einfluss von Emotionalität. Das wurde am Mittwochabend bei Amtsökologin Schneider sehr deutlich: Die Menschen müssten halt lernen, mit dem Wolf zu leben. Das ist eine belehrend-emotionalisierte Haltung. Sachlich kann auch gehaltvoll argumentiert werden, dass die massenhafte Ansiedlung eines großen Fleischfressers in dicht besiedelten Kulturlandschaften eben nicht funktional ist. Es wurde immer wieder behauptet, man sei für alles offen. Die Fachleute haben am Mittwoch hoffentlich gut hingehört, und hoffentlich haben sie nicht auf Durchzug geschaltet in der Hoffnung, man müsse dem Wutbürger da draußen nur mal Gelegenheit zum Dampfablassen geben. Es gibt ordentlich Kontra für die Ansiedelung von Wolfsrudeln. Wer das nicht ernst nimmt, wird selbst irgendwann infrage gestellt.