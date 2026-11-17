Die Konkurrenz schläft nicht: Rheinhessen hat als Tourismusregion in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung hingelegt. Aber für die Zukunft braucht es neue Impulse und eine Strategie gegen die sehr kurze Aufenthaltsdauer.
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Rheinhessen soll als Tourismusregion weiter wachsen. Dafür braucht es mehr Übernachtungsangebote, eine bessere Zusammenarbeit und neue touristische Impulse. Das machte Christian Halbig, Geschäftsführer der Rheinhessen-Touristik, bei der Vorstellung der Zukunftsstrategie „Rheinhessen 2030+“ im Kreisausschuss deutlich.