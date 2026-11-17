Tourismusregion Rheinhessen Nicht auf Erfolgen der Vergangenheit ausruhen Edgar Daudistel 17.11.2026, 21:00 Uhr

i Der Tourismus in Rheinhessen soll gestärkt werden. Ein beliebtes Ziel von Touristen ist Bingen mit dem Rhein und dem Mäuseturm. Edgar Daudistel

Die Konkurrenz schläft nicht: Rheinhessen hat als Tourismusregion in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung hingelegt. Aber für die Zukunft braucht es neue Impulse und eine Strategie gegen die sehr kurze Aufenthaltsdauer.

Rheinhessen soll als Tourismusregion weiter wachsen. Dafür braucht es mehr Übernachtungsangebote, eine bessere Zusammenarbeit und neue touristische Impulse. Das machte Christian Halbig, Geschäftsführer der Rheinhessen-Touristik, bei der Vorstellung der Zukunftsstrategie „Rheinhessen 2030+“ im Kreisausschuss deutlich.







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