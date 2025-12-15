Projekt in Bad Sobernheim NI: Kein Zentimeter Boden für Windkraft am „Zollstock“ Rainer Gräff 15.12.2025, 15:00 Uhr

i "Unverdorbenes Naheland" nennt Michael Altmoos von der Naturschutzinitiative sein Foto mit Blick vom Koppenstein in Richtung Bad Sobernheim. Michael Altmoos

Fluch oder Segen – bei alternativen Energien und speziell der Windkraftnutzung durch Großanlagen scheiden sich die Geister. Häufig werden im Meinungsstreit Gerichte angerufen.

Die Naturschutzinitiative (NI) hat bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach Widerspruch gegen die Genehmigung von acht Windindustrieanlagen auf dem „Zollstock“ bei Bad Sobernheim eingelegt. Derzeit prüfe eine renommierte Anwaltskanzlei die Erfolgsaussichten einer Klage gegen die erteilte Genehmigung, insbesondere auch, ob diese mit europäischem Recht zu vereinbaren ist, erklärte Harry Neumann, Landesvorsitzender der Naturschutzinitiative, in einer ...







