Rohbau steht „Auf dem Loh“ Neustart für Kirner Tierheim mit Tag der offenen Tür Sebastian Schmitt 26.05.2026, 11:00 Uhr

i Der neue Vorstand um Tanja Taube möchte den Neustart des Kirner Tierheims mit einem Tag der offenen Tür feiern. Sebastian Schmitt

Neubeginn auf dem Loh: Ein Tierheim, nach Abriss und Rohbau neu erwacht, lädt zum Tag der offenen Tür. Unterstützer feiern den sichtbaren Neustart – die Zufahrt bleibt jedoch eine Herausforderung.

Das Kirner Tierheim lebt – und genau das soll am neuen Standort gefeiert werden. Am Samstag, 13. Juni, lädt der Tierschutzverein Kirn zu einem Tag der offenen Tür „Auf dem Loh“ ein. Beginn ist nach Angaben des Vereins um 14 Uhr. Zwar befindet sich das Gebäude noch im Rohzustand, doch das Gelände bietet bereits Platz, um Unterstützer, Tierfreunde und Neugierige willkommen zu heißen.







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