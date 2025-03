Welche Konsequenzen in der Mitarbeiterschaft durch die Turbulenzen beim Gesundheitszentrum Glantal zu erwarten sind, muss sich zeigen.

Die Chefärztin der Neurologischen Akutbehandlung, Dr. Ulrike von der Osten-Sacken, verlässt das Gesundheitszentrum Glantal. Sie wechselt zum 1. Juli an das Krankenhaus in Selters. Anfangs werde sie dort eine kleine Wohnung mieten, um nicht täglich von Meisenheim nach Selters pendeln zu müssen. Auf lange Sicht werde jedoch ein Umzug Richtung Selters ins Auge gefasst, kündigt die Neurologin an. Meinungsverschiedenheiten und schlechte Kommunikation im Haus und der Geschäftsführung hätten den Wechsel begünstigt, sagt sie.

Scheidende Ärztin bemängelt schlechte Kommunikation

Ihr Eindruck zur Ankündigung des Landeskrankenhauses (AöR), das GZG samt Pflegeschule und MVZ-Sitze an einen anderen Träger veräußern zu wollen: „Das war ein Schock für die Mitarbeiter. Aber vielleicht wäre ein Trägerwechsel gar nicht so schlecht.“ Die Position der Ärztlichen Direktorin habe sie bereits im September 2024 abgegeben, weil sie getroffene Entscheidungen nicht habe mittragen können. Neuer Ärztlicher Direktor ist der Chirurg Dr. Christos Zigouris.