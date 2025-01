BOS in Bad Kreuznacher Loge Neujahrskonzert mit vielen Höhepunkten Josef Nürnberg 07.01.2025, 17:30 Uhr

i Ein Neujahrskonzert bei dem sich Höhepunkt an Höhepunkt reihte bot das Blasorchester Staudernheim am Samstag in der Loge Bad Kreuznach. Josef Nürnberg

Das Blasorchester Staudernheim (BOS) spielte unter dem Titel „BOS goes 100“ in der Loge in Bad Kreuznach. Die Musiker boten einen musikalischen Rückblick auf 100 Jahre BOS.

Was das Blasorchester Staudernheim (BOS) unter dem Titel „BOS goes 100“ in seinem musikalischen Rückblick auf 100 Jahre BOS während des Neujahrskonzertes in Bad Kreuznach bot, das war ganz großes Kino. Die Zuhörer waren nicht nur begeistert wie Blasmusik an diesem Abend zelebriert wurde, viele waren dann auch der Meinung, dass BOS unter Dirigent Christoph Kaul in einer eigenen Liga musiziert.

