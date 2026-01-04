Bad Kreuznacher Kursaal voll Neujahrskonzert 2026 begeistert mit Strauß und Brahms Frank Sydow 04.01.2026, 15:00 Uhr

i Christian Ferel dirigiert das Publikum beim Radetzky-Marsch Frank Sydow

Barocke Eleganz, mitreißende Walzer und ungarisches Feuer: Das Sinfonieorchester Rhein-Main verwandelte den ausverkauften Bad Kreuznacher Kursaal in einen Klangrausch. Warum das Neujahrskonzert 2026 alle Sinne berührte.

Das Neujahrskonzert 2026 im ausverkauften Kursaal begann mit dem langsamen Satz von Bachs Konzert für zwei Violinen, Streicher und Basso continuo in d-Moll. Dieser Satz, umrahmt von zwei kunstvollen schnellen Sätzen, bot den Zuhörern einen Moment der Ruhe und Besinnlichkeit.







