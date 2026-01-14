Klimaschutz und Venezuela: Neujahrsempfang der Grünen im Kreis Bad Kreuznach
Klimaschutz und Venezuela
Neujahrsempfang der Grünen im Kreis Bad Kreuznach
Ob Klimaschutz oder der Konflikt zwischen den USA und Venezuela – die Grünen starten mit schweren politischen Themen in das neue Jahr.
Die große Politik war aufgrund der jüngsten Ereignisse in Amerika natürlich ein Thema in den Gesprächen beim Neujahrsempfang des Kreisverbandes Bad Kreuznach von Bündnis 90/Die Grünen. „In diesen unruhigen Zeiten haben wir genügend Gesprächsstoff und auch genügend Motivation in die Zukunft zu schauen, denn wir haben Lösungsansätze für die Herausforderungen unserer Zeit“, begrüßte Vorstandssprecher Tim Markovic die Gäste im Ratssaal der ...