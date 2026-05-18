Bad Kreuznach rockt Neues Vinyl von Green Machine und Long Hair Discharge Robert Neuber 18.05.2026, 18:00 Uhr

i Green Machine am Ellerbach, von links: Waldemar Kroll (Gitarre, Bass, Gesang), Kai Sattelkau (Schlagzeug, Gesang), Peter Mathes (Gitarre, Bass, Gesang) und Christian Meffert (Gitarre, Gesang). Robert Neuber

Mit einer roten Vinyl-LP gehen die regionalen Hardrocker von Green Machine und Long Hair Discharge gemeinsam auf den Markt – beide mit jeweils sechs Liedern auf ihrer Seite.

Doch, doch! Es gibt sie noch – richtig krachende Kreuznacher Rocker. Und nein, es sind nicht die üblichen Blues-Revitalisierer, sondern echt moderne Rock´n´Roller in der Kategorie Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Bad Religion. Also die in der aktuellen Rockmusik angesagte Mixtur aus Metal, Punk und Melodie.







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