Bad Kreuznach rockt
Neues Vinyl von Green Machine und Long Hair Discharge 
Green Machine am Ellerbach, von links: Waldemar Kroll (Gitarre, Bass, Gesang), Kai Sattelkau (Schlagzeug, Gesang), Peter Mathes
Green Machine am Ellerbach, von links: Waldemar Kroll (Gitarre, Bass, Gesang), Kai Sattelkau (Schlagzeug, Gesang), Peter Mathes (Gitarre, Bass, Gesang) und Christian Meffert (Gitarre, Gesang).
Robert Neuber

Mit einer roten Vinyl-LP gehen die regionalen Hardrocker von Green Machine und Long Hair Discharge gemeinsam auf den Markt – beide mit jeweils sechs Liedern auf ihrer Seite. 

Lesezeit 2 Minuten
Doch, doch! Es gibt sie noch – richtig krachende Kreuznacher Rocker. Und nein, es sind nicht die üblichen Blues-Revitalisierer, sondern echt moderne Rock´n´Roller in der Kategorie Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Bad Religion. Also die in der aktuellen Rockmusik angesagte Mixtur aus Metal, Punk und Melodie.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren