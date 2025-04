Seit einigen Jahren präsentieren nun schon die „Noh-Babbeler“, die Theatergruppe der Kolpingfamilie Staudernheim, ihr Stück spannender, witziger und angenehmer Unterhaltung und haben so die alte Laienspiel-Tradition in Staudernheim mit frischem Elan und Geist wieder auf die Bretter gebracht. Wie man ein Theater rettet und überhaupt so ein Stück auf die Bühne bringt, darum ging es bei ihnen unter anderem im vergangenen Jahr. Und das war erfolgreich.

Seit einem Jahr wird geprobt

Doch nach dem Stück ist vor dem Stück. So proben die Noh-Babbeler schon seit Mitte November vergangenen Jahres, was aktuell die Halle füllen soll. Am 16. und 17. Mai ist es so weit, da sind sie mit „Admiral a. D.“ erneut in der VfL-Halle jeweils ab 19 Uhr im Einsatz. Nun also ist das Ensemble auf der Zielgeraden, und die Zuschauer sind schon gespannt auf das Stück, was sich auch am Kartenverkauf zeigt, der bereits im vollen Gange ist: Es sind nur noch wenige Restkarten für Samstag und für Freitag vorhanden, teilt Jürgen Marx mit. Marx ist nicht nur die Haupt- und Titelfigur des Stückes „Admiral a. D.", sondern erledigt auch die Öffentlichkeitsarbeit. So kann sich Frank Dietz vollends seiner Aufgabe als Regisseur widmen. Nun steht beim Text der letzte Schliff an, und diesen soll auch die Bar des Golfclubs noch erhalten.

Was aber erwartet die aufs Theater gespannte Gemeinde? „Ein im echten Leben erfolgloser Installateur versucht in einem Golfclub den reichen Damen des Ortes das ihm nötige Kleingeld zu entlocken. Als Admiral a. D. versucht er die Ladies um den Finger zu wickeln. Nur allzu blöd, dass sein Bruder auftaucht, und die Ex-Frau auch noch dazu. Und was es mit der bestechlichen Kellnerin auf sich hat, schauen Sie sich am besten selbst an.“

Die Rollen und ihre Darsteller

Admiral a. D. Hans-Georg von Löwenstein: Jürgen Marx; Luise (Kellnerin): Birte Bauer; Franz Buddelmeier (Bruder des Admirals): Michael Kurz; Merle Gungsdorf (Sekretärin von Franz): Iris Börder; Mechthild Meier (Ex-Frau des Admirals): Annette Schiel; Birte von Grauenfels: Michaela Dah; Gisela von Rosenzaun: Yvonne Hartman; Alexandra von Klagenfurt: Yvonne Dittebrandt; Björn Müllermann (Bekannter von Birte): Hans-Joachim Schaaf; Jessica (Greenkeeperin): Enya Baus; Polizist: Jens Gläser. Souffleusen: Petra Schappert, Jeannette Forster; Regie: Frank Dietz; Bühnenbild: Frank Dietz und Irmlind Wittlinger.

Karten sind zu bekommen unter kfs-karten@gmx.de oder telefonisch unter 0160/8497227. Darüber hinaus können Interessierte am Samstag, 10. Mai, zwischen 10 und13 Uhr im Feuerwehrraum des Staudernheimer Gemeindehauses, Mainzer Str. 16, Karten erwerben. wim