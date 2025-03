Seit 2020 besteht das Containerdorf der Freien Waldorfschule in der Rheingrafenstraße, nun gibt es endlich ein massives Schulgebäude. Der gesamte Bau orientiert sich an der Lehre Rudolf Steiners, dessen Schaffen den Grundstein für die Waldorfpädagogik lieferte. Ausgelegt ist das Gebäude auf bis zu 200 Schüler und acht Klassenstufen – derzeit besuchen 174 Schüler die Schule.

Gestützt auf einige Theorien Goethes, begann Rudolf Steiner in den 1890ern seine philosophische Ausbildung. Hieraus entwickelte er sein Lebenswerk: die Anthroposophie, grundlegend für die heutige Waldorfpädagogik. Zu Steiners 100. Todestag kündigt die Waldorfschule nun eine Festwoche zu seinen Ehren an, die in der Einweihung des neuen Schulgebäudes gipfelt.

Naturmaterialien und Farbthemen

Im Rahmen der Feierlichkeiten vom 27. März bis zur Einweihungsfeier am 5. April lädt die Schulgemeinschaft zu Ausstellungen und Vorträgen ein. So findet am 29. März ein Konzert in Odernheim statt und am Tag darauf eine Gedenkfeier für Steiner, bei der Ausschnitte seiner Texte vorgetragen werden. Die Festwoche endet mit der festlichen Einweihung des neuen Gebäudes, für die sich auch die Öffentlichkeit anmelden kann, wie auch für alle anderen Veranstaltungen.

Das neue Gebäude soll die Leitgedanken der angewandten Pädagogik verkörpern. Steiners Theorien zur Gesundheit spiegeln sich in der Materialauswahl für das neue Gebäude wider, so Anton Winter, Leiter der achten Klassenstufe. Hauptsächlich wurde hier auf nachwachsende Rohstoffe wie Holz gesetzt, welches ausschließlich mit Naturmaterialien behandelt wurde. Das Farbthema und die großen Fenster des Gebäudes sollen sich ebenfalls positiv aufs Lernen auswirken, sie folge sogenannten „sinnespsychologischen Erkenntnissen“, so Winter. Internet sei nur per Kabel in den Räumen, um Strahlung zu vermeiden. Zu erreichen ist die Schule für die Schüler per Bus, der jeden Morgen vom Bahnhof fährt und mittags wieder zurück.