Es geht los! Auf dem Jahrmarkt locken wieder zahlreiche Attraktionen die Besucher. Vorab gab es eine Tour über die Pfingstwiese. Da wurde klar: Hier gibt es das einzige 7-Sterne-Hotel Deutschlands ...
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Rein ins Vergnügen! Die 196. Auflage des Bad Kreuznacher Jahrmarkts lockt auch in diesem Jahr wieder mit allerhand Attraktionen. Aber auch der Gaumen kommt nicht zu kurz. Ralf Leonhard, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bad Kreuznach, führte im Rahmen einer Backstage-Tour Medienvertreter über die Pfingstwiese.