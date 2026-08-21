Heute geht es los Neues Riesenrad und alte Bekannte auf dem Jahrmarkt Lena Reuther

Rica Watenphul 21.08.2026, 06:00 Uhr

i Das neue Riesenrad "Eyecatcher" auf dem Jahrmarkt. Mit dabei: Der singende und sprechende Kakadu Coco. Rica Watenphul

Es geht los! Auf dem Jahrmarkt locken wieder zahlreiche Attraktionen die Besucher. Vorab gab es eine Tour über die Pfingstwiese. Da wurde klar: Hier gibt es das einzige 7-Sterne-Hotel Deutschlands ...

Rein ins Vergnügen! Die 196. Auflage des Bad Kreuznacher Jahrmarkts lockt auch in diesem Jahr wieder mit allerhand Attraktionen. Aber auch der Gaumen kommt nicht zu kurz. Ralf Leonhard, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bad Kreuznach, führte im Rahmen einer Backstage-Tour Medienvertreter über die Pfingstwiese.







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