Anlage ist jetzt in Betrieb Neues Parksystem am Gesundheitszentrum Glantal Roswitha Kexel 24.07.2026, 18:00 Uhr

i Die moderne Anlage erfasst die Fahrzeug-Kennzeichen bei der Einfahrt auf den Parkplatz automatisch. Vor dem Verlassen des Parkplatzes muss das Kennzeichen am Automat eingegeben und die Parkgebühr bar oder online per Karte entrichtet werden. Ein Verstoß wird mit 45 Euro geahndet. Roswitha Kexel

Am Meisenheimer Gesundheitszentrum Glantal funktioniert Parken nun ganz anders. Wie? Das lesen Sie hier.

Über Monate hinweg funktionierte die Parkplatzbewirtschaftung am Gesundheitszentrum Glantal (GZG) nicht. Schließlich wurden der Automat und auch die Schranke demontiert. Während die einen diese Tatsache erfreut zur Kenntnis nahmen, weil sie keine Parkgebühren zahlen mussten, werteten andere – beispielsweise einige aus der Bürgerinitiative (BI) Gesundheitszentrum Glantal – dies als sichtbares Zeichen, wonach das Landeskrankenhaus (AöR) mit Sitz ...







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