Am Meisenheimer Gesundheitszentrum Glantal funktioniert Parken nun ganz anders. Wie? Das lesen Sie hier.
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Über Monate hinweg funktionierte die Parkplatzbewirtschaftung am Gesundheitszentrum Glantal (GZG) nicht. Schließlich wurden der Automat und auch die Schranke demontiert. Während die einen diese Tatsache erfreut zur Kenntnis nahmen, weil sie keine Parkgebühren zahlen mussten, werteten andere – beispielsweise einige aus der Bürgerinitiative (BI) Gesundheitszentrum Glantal – dies als sichtbares Zeichen, wonach das Landeskrankenhaus (AöR) mit Sitz ...