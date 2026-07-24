Anlage ist jetzt in Betrieb
Neues Parksystem am Gesundheitszentrum Glantal
Die moderne Anlage erfasst die Fahrzeug-Kennzeichen bei der Einfahrt auf den Parkplatz automatisch. Vor dem Verlassen des Parkpl
Die moderne Anlage erfasst die Fahrzeug-Kennzeichen bei der Einfahrt auf den Parkplatz automatisch. Vor dem Verlassen des Parkplatzes muss das Kennzeichen am Automat eingegeben und die Parkgebühr bar oder online per Karte entrichtet werden. Ein Verstoß wird mit 45 Euro geahndet.
Roswitha Kexel

Am Meisenheimer Gesundheitszentrum Glantal funktioniert Parken nun ganz anders. Wie? Das lesen Sie hier. 

Lesezeit 1 Minute
Über Monate hinweg funktionierte die Parkplatzbewirtschaftung am Gesundheitszentrum Glantal (GZG) nicht. Schließlich wurden der Automat und auch die Schranke demontiert. Während die einen diese Tatsache erfreut zur Kenntnis nahmen, weil sie keine Parkgebühren zahlen mussten, werteten andere – beispielsweise einige aus der Bürgerinitiative (BI) Gesundheitszentrum Glantal – dies als sichtbares Zeichen, wonach das Landeskrankenhaus (AöR) mit Sitz ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren