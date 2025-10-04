Nun kann man es auch von außen sehen, dass die Realschule plus in Meisenheim inzwischen Charlotte-Friederike heißt. Das neue Namensschild mit Logo wurde beim Schulfest enthüllt
Nun ist auch von außen groß und deutlich sichtbar, dass die Realschule plus Meisenheim seit rund einem Jahr den Zusatz Charlotte-Friederike trägt. Beim Schulfest wurde das neue Namensschild mit dem Logo „CF Charlotte-Friederike-Realschule plus Meisenheim“ vom Schulleitungsteam Mark Bertram, Michael Linn und Mike Schönig sowie Carina Möller von der Schulaufsichtsbehörde ADD, Landrätin Bettina Dickes und Schülersprecherin Leonie Miller enthüllt. ...