Meisenheimer Realschule feiert Neues Namensschild beim Schulfest enthüllt Roswitha Kexel 04.10.2025, 13:00 Uhr

i Anfangs war das Namensschild noch verdeckt. Mit vereinten Kräften und einem Ruck zogen Schülersprecherin Leonie Miller, Mark Bertram, Landrätin Bettina Dickes, Mike Schönig, Carina Möller von der ADD und Michael Linn vom Schulleiterteam unter Applaus der Schulgemeinschaft das Tuch weg. Roswitha Kexel

Nun ist auch von außen groß und deutlich sichtbar, dass die Realschule plus Meisenheim seit rund einem Jahr den Zusatz Charlotte-Friederike trägt. Beim Schulfest wurde das neue Namensschild mit dem Logo „CF Charlotte-Friederike-Realschule plus Meisenheim“ vom Schulleitungsteam Mark Bertram, Michael Linn und Mike Schönig sowie Carina Möller von der Schulaufsichtsbehörde ADD, Landrätin Bettina Dickes und Schülersprecherin Leonie Miller enthüllt. ...







