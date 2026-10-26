Jetzt auf der Kuna-Aue Neues Konzept für Mittelalterspektakel in Ebernburg Josef Nürnberg 26.10.2026, 10:00 Uhr

i Das Plakat für das künftigen Mittelalter-Event mit dem neuen Titel "Ebernburg Ritter Festspiele“ ist schon gedruckt und wurde von Knut Schulz (rechts) von History und Event, sowie von Andreas „Andy“ Wolter, der mit seiner Rittergruppe die Ritterturniere reiten wird, Freitagabend in Bad Münster am Stein vorgestellt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Das Mittelalterspektakel hatte in Sachen Besucherzahlen in vergangener Zeit stark nachgelassen. Neue Ideen sollen wieder zu altem Glanz verhelfen. Nicht nur ein neuer Ort ist gefunden, auch neue Attraktionen sind geplant.

Im kommenden Jahr wird es wieder ein Mittelalterspektakel in Ebernburg geben. Geblieben ist der Termin, dass dritte Wochenende im September. Ansonsten ist alles neu, so das Fazit während der Vorstellung des Konzeptes durch den Geschäftsführer des Veranstalters, die Firma CS History & Event Düsseldorf, Knut Schulz.







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