Das Mittelalterspektakel hatte in Sachen Besucherzahlen in vergangener Zeit stark nachgelassen. Neue Ideen sollen wieder zu altem Glanz verhelfen. Nicht nur ein neuer Ort ist gefunden, auch neue Attraktionen sind geplant.
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Im kommenden Jahr wird es wieder ein Mittelalterspektakel in Ebernburg geben. Geblieben ist der Termin, dass dritte Wochenende im September. Ansonsten ist alles neu, so das Fazit während der Vorstellung des Konzeptes durch den Geschäftsführer des Veranstalters, die Firma CS History & Event Düsseldorf, Knut Schulz.