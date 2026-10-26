Jetzt auf der Kuna-Aue
Neues Konzept für Mittelalterspektakel in Ebernburg
Das Plakat für das künftigen Mittelalter-Event mit dem neuen Titel "Ebernburg Ritter Festspiele“ ist schon gedruckt und wurde vo
Das Plakat für das künftigen Mittelalter-Event mit dem neuen Titel "Ebernburg Ritter Festspiele“ ist schon gedruckt und wurde von Knut Schulz (rechts) von History und Event, sowie von Andreas „Andy“ Wolter, der mit seiner Rittergruppe die Ritterturniere reiten wird, Freitagabend in Bad Münster am Stein vorgestellt.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Das Mittelalterspektakel hatte in Sachen Besucherzahlen in vergangener Zeit stark nachgelassen. Neue Ideen sollen wieder zu altem Glanz verhelfen. Nicht nur ein neuer Ort ist gefunden, auch neue Attraktionen sind geplant. 

Lesezeit 2 Minuten
Im kommenden Jahr wird es wieder ein Mittelalterspektakel in Ebernburg geben. Geblieben ist der Termin, dass dritte Wochenende im September. Ansonsten ist alles neu, so das Fazit während der Vorstellung des Konzeptes durch den Geschäftsführer des Veranstalters, die Firma CS History & Event Düsseldorf, Knut Schulz.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren