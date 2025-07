Zum Einstand gab es für Anette und Michael Grail auf der Mühlenteichbrücke ordentlich Zulauf: Ihr neues Geschäft „Kleiner (alter) Prinz“ lockte am Freitag ziemlich viele Neugierige, und mit diesem Angebot rund um Wein, Spirituosen und witzige Gaumenspäße erhält die für das Innenstadtleben so wichtige Lage einen schönen Impuls. Es ist ein zweiter Schub, nachdem ja nebenan das Brückenhaus mit der Kanonenkugel das belebende Weinlokal der Klopfers bietet. Die Hoffnung besteht, dass diese beiden neuen Angebote den einen oder anderen Investor motivieren, einen der noch bestehenden Leerstände anzugehen ...

Michael Grail und seine Frau Anette machten jedenfalls einen sehr gut gelaunten Eindruck, als sie die Gäste begrüßten. Und Grail grinste natürlich schelmisch, als er Werner Klopfer vorbeistapfen sah – es sei ja klar, dass sich Klopfer ärgere, weil Grail die Stöffchen seines Erzrivalen Werner Lorenz anböte. Es gab zum Einstand den einen oder anderen Wein zum Probieren – Grail hat ja sechs Nahe-Winzer im Angebot – und natürlich gab es auch den Lorenz’schen Prosecco ohne Alkohol. Der sei in der Hitze genau richtig, wenn man noch ans Steuer müsse. Der einzige, kleine Haken an der Eröffnung war, dass die bestellten Geschäftslogos für den Außenbereich nicht rechtzeitig kamen. Aber die Grails haben schon so viel in ihrem selbstständigen Gastronomenleben mitgemacht, das konnte sie nicht schocken...