Bei bestem Sommerwetter feierte die Freiwillige Feuerwehr Hennweiler am Sonntag ihren Tag der offenen Tür. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie Abordnungen benachbarter Wehren waren gekommen, um sich zu informieren und mitzufeiern. Wehrführer Simon Schuck begrüßte die Gäste und dankte allen Aktiven, dem Förderverein sowie den Unterstützern der Einheit.

Bürgermeister Thomas Jung hob in seinem Grußwort das außergewöhnliche Engagement hervor und nahm mehrere Ehrungen vor: Tom Klein, Finn Reidenbach und Stefan Marx wurden zu Feuerwehrmännern ernannt, Sven Wenzel zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Eine besondere Auszeichnung erhielt Eckhard Götz, seit mehr als 50 Jahren Mitglied, langjähriger Wehrführer und Wehrleiter sowie Gründungsmitglied des Fördervereins. Für seine Verdienste wurde ihm das silberne Ehrenzeichen am Bande verliehen.

i Bürgermeister Thomas Jung ehrt Eckhardt Götz. Sebastian Schmitt

Höhepunkt war die Übergabe des neuen UTV (Utility Task Vehicle). Das geländegängige Fahrzeug ist für Rettungseinsätze in schwer zugänglichem Terrain vorgesehen. Schon 2019 hatte die Einheit ein erstes UTV durch eine private Spende erhalten. Zunächst belächelt, bewährte es sich schnell bei Personensuchen, Rettungen oder Einsätzen an der Schmidtburg und auf Waldwegen. Nachdem das alte Fahrzeug technische Probleme zeigte, wurde ein Ersatz beschlossen. Dank der Unterstützung des Fördervereins mit rund 20.000 Euro und der Zustimmung von Verbandsgemeinderat und Verwaltung konnte im Frühjahr ein neues Modell beschafft werden.

Das Fahrzeug bietet Allradantrieb, Schleifkorbtrage, Seilwinde, Kettensäge, Funkgeräte, Blaulicht und Zusatzscheinwerfer. Es eignet sich für Rettungen, Flächenbrände, Hochwasser oder den Transport von Notärzten. Drei Personen finden Platz in der geschlossenen Kabine, die Ladefläche ist kippbar. Mit 82 PS, 996 Kubikzentimeter Hubraum und bis zu 110 kmn Stundenkilometern ist es deutlich leistungsstärker als der Vorgänger. Die Kosten beliefen sich auf 42.000 Euro.

Geselliges Beisammensein

Nach dem offiziellen Teil wartete ein buntes Programm. Spezialitäten vom Grill, Kartoffelwurst mit Sauerkraut und frisch geräucherte Forellen sorgten für kulinarische Vielfalt. Für Kinder gab es eine Hüpfburg, Wasserspiele und einen Pool. Der Fördervereinsvorsitzende Jochen Müller zeigte sich zufrieden: „Die Bevölkerung steht voll hinter ihrer Feuerwehr. Das ist eine wichtige Bestätigung und Motivation.“ Mit der gelungenen Mischung aus Ehrungen, Technikvorstellung und geselligem Beisammensein präsentierte sich die Feuerwehr Hennweiler einmal mehr als starker Pfeiler der Dorfgemeinschaft – und ist mit dem neuen UTV für kommende Einsätze bestens aufgestellt.