Der Pilger-Wanderweg der Heiligen St. Hildegard hat ein neues Buck mit vielen Informationen und Hintergründen vorzuweisen. Es ist umfangreicher als die erste Fassung, aber nicht zu schwer zum Wandern.
Lesezeit 1 Minute
Die dritte, erweiterte Auflage des Pilgerbuchs zum Hildegard-von-Bingen-Pilgerwanderweg ist gerade druckfrisch erschienen. Autorin Annette Esser, Landrätin Bettina Dickes, Verlegerin Sandra Ess und Katja Hilt, Geschäftsführerin der Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH, stellten das 368 Seiten starke Werk im Schlossparkmuseum nun vor.