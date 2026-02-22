Hildegard-Pilgerweg Neues Buch ist dicker, aber nicht zu schwer Josef Nürnberg 22.02.2026, 19:00 Uhr

i Die dritte, erweiterte Auflage des "Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg" stellten (von links) Katja Hilt, Geschäftsführerin der Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH, Verlegerin Sandra Ess, Autorin Annette Esse und Landrätin Bettina Dickes vor. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Pilger-Wanderweg der Heiligen St. Hildegard hat ein neues Buck mit vielen Informationen und Hintergründen vorzuweisen. Es ist umfangreicher als die erste Fassung, aber nicht zu schwer zum Wandern.

Die dritte, erweiterte Auflage des Pilgerbuchs zum Hildegard-von-Bingen-Pilgerwanderweg ist gerade druckfrisch erschienen. Autorin Annette Esser, Landrätin Bettina Dickes, Verlegerin Sandra Ess und Katja Hilt, Geschäftsführerin der Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH, stellten das 368 Seiten starke Werk im Schlossparkmuseum nun vor.







Artikel teilen

Artikel teilen