Gewerbegebiet soll wachsen Neues Bauland für Waldböckelheim 10.11.2024, 13:00 Uhr

i Das Gewerbegebiet Waldböckelheim ist über die B 41 gut angebunden und ein gefragter Standort. Christine Jäckel

Mehrere wichtige Entscheidungen zur Infrastruktur standen bei der Sitzung des Waldböckelheimer Gemeinderates auf der Tagesordnung. Unter anderem stellte der Rat die Weichen für die Erweiterung des Gewerbegebietes und für das Baugebiet „Am Gerlenweg.“

Das Gewerbegebiet an der B 41 in Waldböckelheim ist ein gut nachgefragter Standort. Zudem hat die regionale Raumordnungsplanung die Ansiedlung von Gewerbe an den Hauptverkehrsachsen priorisiert. Weil das Interesse der Firmen da ist, hat der Waldböckelheimer Rat schon eine Erweiterung des bisherigen Gebietes beschlossen, sagte Ortsbürgermeister Helmut Schmidt (SPD) zu Beginn der Ratssitzung.

