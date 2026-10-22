Wirtschaft im Blick
Neueröffnung in Sobernheim bietet „gute Gewohnheiten“
Ernährungsberaterin Nicola Kinghorn hat in Bad Sobernheim den Laden "Little Habits" eröffnet.
Ernährungsberaterin Nicola Kinghorn hat in Bad Sobernheim den Laden "Little Habits" eröffnet.
Lena Reuther

Yoga, Kochworkshops und Entspannung: In Bad Sobernheim eröffnet „Little Habits“ – ein Ort für Gesundheit ohne Druck. Was steckt hinter dem Konzept von Inhaberin Nicola Kinghorn?

Lesezeit 2 Minuten
„Ein Raum für gute Gewohnheiten.“ So beschreibt Nicola Kinghorn ihren neu eröffneten Laden „Little Habits“ in der Großstraße in Bad Sobernheim. Das Konzept: „Wir schaffen einen Raum, in dem Menschen ausprobieren, lernen, genießen sich gegenseitig motivieren können und dabei richtig Spaß haben“, erklärt sie auf ihrer Internetseite.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren