Yoga, Kochworkshops und Entspannung: In Bad Sobernheim eröffnet „Little Habits“ – ein Ort für Gesundheit ohne Druck. Was steckt hinter dem Konzept von Inhaberin Nicola Kinghorn?
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„Ein Raum für gute Gewohnheiten.“ So beschreibt Nicola Kinghorn ihren neu eröffneten Laden „Little Habits“ in der Großstraße in Bad Sobernheim. Das Konzept: „Wir schaffen einen Raum, in dem Menschen ausprobieren, lernen, genießen sich gegenseitig motivieren können und dabei richtig Spaß haben“, erklärt sie auf ihrer Internetseite.