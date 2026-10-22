Wirtschaft im Blick Neueröffnung in Sobernheim bietet „gute Gewohnheiten“ Lena Reuther 22.10.2026, 17:00 Uhr

i Ernährungsberaterin Nicola Kinghorn hat in Bad Sobernheim den Laden "Little Habits" eröffnet. Lena Reuther

Yoga, Kochworkshops und Entspannung: In Bad Sobernheim eröffnet „Little Habits“ – ein Ort für Gesundheit ohne Druck. Was steckt hinter dem Konzept von Inhaberin Nicola Kinghorn?

„Ein Raum für gute Gewohnheiten.“ So beschreibt Nicola Kinghorn ihren neu eröffneten Laden „Little Habits“ in der Großstraße in Bad Sobernheim. Das Konzept: „Wir schaffen einen Raum, in dem Menschen ausprobieren, lernen, genießen sich gegenseitig motivieren können und dabei richtig Spaß haben“, erklärt sie auf ihrer Internetseite.







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