Kirn bekommt überraschend früher einen neuen Wertstoffhof. Was die Eröffnung für Anwohner, Ordnung und die Entsorgung im Umland bedeutet, erfahren Sie im Artikel.
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Gute Nachrichten für Kirn und das Umland: Am Donnerstag wurde der neue Wertstoffhof in der Kallenfelser Straße 97 offiziell eröffnet – und damit deutlich früher als ursprünglich zum Freitag, 1. Januar, geplant. Nach der Schließung des alten Wertstoffhofs vor rund acht Jahren gibt es wieder eine feste Anlaufstelle für die Entsorgung.