Früher als geplant nutzbar Neuer Wertstoffhof in Kirn eröffnet vorzeitig Sebastian Schmitt 23.10.2026, 11:00 Uhr

i Gemeinsam freuen sich Vertreter des Landkreises, der Stadt Kirn, der Verbandsgemeinde Kirner Land und der beteiligten Unternehmen über die Eröffnung des neuen mobilen Wertstoffhofs in Kirn. Sebastian Schmitt

Kirn bekommt überraschend früher einen neuen Wertstoffhof. Was die Eröffnung für Anwohner, Ordnung und die Entsorgung im Umland bedeutet, erfahren Sie im Artikel.

Gute Nachrichten für Kirn und das Umland: Am Donnerstag wurde der neue Wertstoffhof in der Kallenfelser Straße 97 offiziell eröffnet – und damit deutlich früher als ursprünglich zum Freitag, 1. Januar, geplant. Nach der Schließung des alten Wertstoffhofs vor rund acht Jahren gibt es wieder eine feste Anlaufstelle für die Entsorgung.







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