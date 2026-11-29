Zum ersten Mal richtete der Fest-Veranstalter „Meine Stadt Bad Kreuznach“ den Weihnachtsmarkt im Bad Münsterer Kurpark aus. Die Premiere war ein Erfolg: Neben der stimmungsvollen Beleuchtung kam auch der Mix aus Geschenkartikeln und Kleinkunst an.
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Die Premiere des ersten Weihnachtsmarktes, ausgerichtet von Fest-Veranstalter "Meine Stadt Bad Kreuznach“, lief am Samstag im Bad Münsterer Kurpark perfekt. „Meine Stadt Bad Kreuznach“-Geschäftsführer Andreas Schnorrenberger kann zufrieden sein, denn mit seinem Konzept dürfte der Weihnachtsmarkt in den kommenden Jahren richtig boomen.