CDU im Kreis Bad Kreuznach Neuer Vorstand, alte Bekannte und ein starkes Plädoyer 29.10.2025, 15:00 Uhr

i Der neu gewählte Vorstand des CDU-Kreisverbands (von links) mit Michael Cyfka, Bettina Dickes, Helmut Martin (Vorsitzender), Ron Budschat und Tobias Wilbert; Rückenwind erhielten sie von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Markus Kilian

Die Christdemokraten von der Nahe sehen sich im Aufwind und wollen auch bei der Landtagswahl obenauf sein. Dafür soll auch eine neu gewählte Kreisspitze sorgen. Doch wie einem schwindenden Sicherheitsgefühl und Rekordverschuldung begegnen?

Mit Rückenwind und Zuversicht will der CDU-Kreisverband Bad Kreuznach in die nächsten zwei Jahre gehen, was der Kreisparteitag am Dienstagabend in Bad Münster am Stein-Ebernburg deutlich machte. Besonders im Fokus: die Landtagswahl am 22. März. Dafür wollen die Christdemokraten die Weichen stellen, und dazu gehörte neben der selbstkritischen Reflexion der vergangenen Monate ebenso die Neuwahl des Vorstandes.







