Quo vadis Bad Kreuznacher Einzelhandel? Die Händler in der City wollen das nun selbst in die Hand nehmen und dabei einen neuen Weg einschlagen.

Nach dem Aus von Pro City vor ein paar Jahren haben die Einzelhändler in der Kreuznacher Innenstadt keine organisierte Interessensvertretung mehr, sondern sind eher Einzelkämpfer. Ein paar Geschäftsleute wollen das nun ändern und dabei einen neuen Weg einschlagen, der deutlich über die frühere Einzelhändlerorganisation Pro City hinausgeht, sich breiter aufstellt, alle Akteure der Innenstadt einbeziehen und die Kräfte bündeln will.

Treibende Kraft dabei ist der Herrenausstatter Mike Mattern. Er hat in den vergangenen Monaten rund 250 Blätter an alle Aktive in der Innenstadt verteilt – vom Einzelhändler über Hausbesitzer, Friseure, Nagelstudios bis zu Ärzten und Anwälten – und will die Interessengemeinschaft Bad Kreuznach gründen. Unsere Zeitung sprach mit ihm und der zweiten Initiatorin Stephanie Kastner-Merz, die in der Kreuzstraße eine Boutique mit Damenmoden betreibt, über ihre Beweggründe, Ziele und die ersten Projekte.

i Die Kreuznacher Innenstadt soll vor dem Ausbluten geschützt und wieder attraktiver werden. Das ist auch Ziel des neuen Einzelhandelskonzepts, das der Kreuznacher Stadtrat im Februar dieses Jahres einstimmig beschlossen hat. Harald Gebhardt

„Wir wollen die Interessen der gesamten Innenstadt wahren“, betonte Mattern. Dabei sei es ganz wichtig, die Synergieeffekte zu betrachten und ein breiteres Spektrum zu haben. Drei Aktionen sind noch bis zum Jahresende geplant, parallel arbeitet man an der Vereinsgründung. Bis Ende August soll sie über die Bühne gegangen sein. Auch ein Konzept ist seit Oktober 2024 in Arbeit. „Und wir machen das alles neben unserer eigentlichen Tätigkeit“, betont er.

Die Konkurrenz des Online-Handels, Leerstände, die Erhöhung der Parkgebühren: Der innerstädtische Einzelhandel steht trotz seiner guten Basis mit einem riesigen Einzugsgebiet vor großen Herausforderungen. Ihn zu retten, ist vielleicht zu hoch gegriffen, doch der neue Verein will ihn unterstützen und in Sachen Stadtmarketing und Citymanagement einen Aufbruch einleiten. Für Mattern zählen zur Stärkung des Wirtschaftsraums Innenstadt auch Fragen der Verkehrspolitik und die Angebote bei den Bädern. „Wir wollen die Innenstadt beleben, damit wieder mehr Kunden in die Stadt kommen“, erklärte Kastner-Merz. „Denn wir haben ja eine schöne Stadt.“ Doch viele Kreuznacher würden diese Schönheit gar nicht mehr erkennen, bedauert sie.

Rabattaktion zum Ende der Saison

Ursprünglich waren für 2025 vier Veranstaltungen geplant. Doch aus der ersten Aktion im Frühjahr „Bad Kreuznach blüht auf“ wurde nichts, weil der Stadthaushalt noch nicht genehmigt war und die dafür vorgesehenen Mittel von der Stadt nicht fließen konnten. So wird die zweite Aktion die Premierenveranstaltung des neuen Vereins. Sie heißt „Bad Kreuznach sieht Rot!“ und ist eine Rabattaktion. Den Slogan hat Stephanie Kastner-Merz bei einem Urlaub in Waging am See („Waging sieht Rot“) im Chiemgau entdeckt und für Bad Kreuznach übernommen. Rot heißt hier: Der Rotstift wird bei den Preisen angesetzt.

Und das ist der Hintergrund: Den klassischen Schlussverkauf am Ende der Saison gibt es schon länger nicht mehr. Diese Tradition ist weggefallen. Geblieben ist, dass sich der Handel am Ende der Saison von seinen Beständen trennt – und zwar mit Preisreduzierungen und Rabatten. Die wesentlichen Einzelhändler in der Kreuznacher Innenstadt haben sich dazu Gedanken gemacht, wie man das Saisonende für die Kunden attraktiv und für die Geschäfte erfolgreich machen kann. Ergebnis: Vom 28. Juli bis zum 9. August können die Händler in der City kostenfrei vor ihren Geschäften ihre Auslagen präsentieren. Der „Laden“ kann so also etwas nach außen verlagert werden“, heißt es in einer Presseinformation, in der die Geschäftstreibenden der Stadt auch für die kostenfreie Maßnahme danken.

Höhepunkt der Aktion wird am Donnerstag, 7. August, eine gemeinsame Abendveranstaltung sein. Die Geschäfte sind dann länger, bis 21 Uhr, geöffnet. Und von 19 bis 21 Uhr gilt das Motto der gesamten zweiwöchigen Veranstaltung in ganz besonderem Maße, denn alle Teilnehmenden lassen sich für ihre Kunden etwas Besonderes einfallen, und so manche Überraschung ist dabei … Die Aktion soll zeigen: Bad Kreuznach lohnt sich immer für einen Einkaufsbummel. Damit will man auch Stammkunden zurückgewinnen, die man zum Beispiel während der Corona-Pandemie an den Online-Handel verloren hat. „Unsere Stadt muss da auch ihre Leistung zeigen“, so Mattern. Es sei aber noch mehr als das: „Es ist seit sechs Jahren wieder die erste Gemeinschaftsaktion der Stadt.“

Aufbruchstimmung erzeugen

Bei alledem gehe es erst einmal darum, die Händler dabei mitzunehmen, erläutert Mattern. „Sie sind ja seit einigen Jahren nicht mehr gewohnt, in einer Gemeinschaft zu stehen.“ Deshalb habe man in den vergangenen Wochen quasi mit jedem Einzelnen gesprochen und bei den Reaktionen eine positive Aufbruchstimmung festgestellt. „Die Kreuzstraße ist bei der ersten Aktion geschlossen dabei“, berichtet Kastner-Merz. Es gelte, die Innenstadt als gemeinschaftlichen Wirtschaftsraum zu begreifen, dem eine gemeinsame Interessenvertretung hilft: „Wir müssen den Einstieg dazu finden“, sagt Mattern.

„Wir würden uns gern als Ansprechpartner der Stadt etablieren.“

Mike Mattern

„Wir wollen zusätzliche Kundenfrequenzen generieren“, erklärt er. „Und würden uns dabei gern als Ansprechpartner der Stadt etablieren.“ Man verstehe sich als Partner, nicht als Gegenspieler, denn alle müssten für die Stadt aktiv sein. Bad Kreuznach sei im Vergleich mit Städten ähnlicher Größe eine „extrem gute Stadt“. Diese Position gelte es zu verteidigen. „Wir müssen sehen, dass wir unsere Innenstadt erhalten.“ Wichtigstes Einzugsgebiet sind die etwa 171.000 Menschen, die in der Entfernung von 20 bis 30 Minuten Fahrtzeit leben. Diese Mega-Ausgangssituation – „wir sind die Metropole des Hunsrücks“, so Mattern – müsse bleiben. Im Oktober soll es auch einen verkaufsoffenen Mantelsonntag geben – für Mattern für den innerstädtischen Einzelhandel „das Maß aller Dinge“. Ob’s klappt? Er ist da zuversichtlich. Eine dritte Aktion 2025 ist in der Vorweihnachtszeit im Dezember geplant.

Hohe Parkgebühren ein Thema

Ein anderes Thema, das Kunden wie Einzelhändlern in der Innenstadt derzeit unter den Nägeln brennt, ist die Erhöhung der Parkgebühren. Mattern ist sich sicher, „die Politik hätte da auch gern anders entschieden“. Doch er ist skeptisch, ob damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Denn die defizitäre Haushaltslage der Stadt werde die nächsten Jahre bleiben. Einige Geschäfte erstatten deshalb ihren Kunden die Parkgebühren teilweise oder sogar ganz, weiß Kastner-Merz. Die Bereitschaft dazu bestehe bei vielen.

Für die gemeinsame Kommunikation und Anregungen wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet: interessengemeinschaftkh@ web.de