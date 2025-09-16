Die neue Adresse der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan lautet Breitlerstraße 40. Doch bis alle Mitarbeiter einziehen, müssen die bisherigen Lagerhallen zu Werkstätten für Bauhof und Wassertechnik werden. Außerdem gibt es eine bessere Stromversorgung.

Das neue Gebäude der VG-Werke Nahe-Glan in der Breitlerstraße ist in gutem Zustand. Doch bevor in den bisherigen Unternehmenssitz von Roberto Design neben den Verwaltungsmitarbeitern auch die Technikbereiche der VG-Werke und der VG-Bauhof einziehen können, muss trotzdem noch einiges umgebaut und für die neue Nutzung angepasst werden. Geplant ist der Umzug für den Herbst 2026.

Rund 1,5 Millionen Euro werden Umbau und Ausrüstung des Gebäudes kosten, schätzten der Erste Beigeordnete der VG, Ron Budschat (CDU), und Werkleiter Christian Schick, wie sie in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses berichteten. Bisher wurden die beiden Hallen als Lager genutzt, und die übrigen Räume teils auch als Ausstellungsflächen. Es sollen nun Werkstätten und vor allem Sanitär-, Duschräume- und Umkleideräume für die gewerblichen Mitarbeiter entstehen, außerdem Materiallager und Raum für Geräte. Zudem sollen die Fahrzeuge von Bauhof und Werken dort untergebracht werden.

„Im Verwaltungsbereich ist wenig an Veränderungen notwendig“, sagt Budschat. Aber es sollen Schallschutzdecken angebracht werden, die IT-Verkabelung erneuert werden und die Teppichböden ersetzt. Wichtig sei es, auch die Elektrik aufzurüsten, da die Werkstätten der Werke einen höheren Energiebedarf als wie bisher mit Haushaltsstrom. Von der Breitlerstraße aus soll auch die Überwachung der Hochbehälter per Fernwirktechnik geschehen. Um den Umbau zukunftssicher zu machen, sollen zudem Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge installiert werden – da diese irgendwann den bisherigen Fuhrpark ablösen sollen.

Den hinteren Gebäudetrakt mit Halle und Büroflächen wollen die VG-Werke vermieten. Dort soll voraussichtlich unter anderem die Bauabteilung der VG-Verwaltung einziehen, und es sollen abteilungsübergreifende Archivräume für die VG-Verwaltung eingerichtet werden. Die Bad Sobernheimer Feuerwehr will einen Teil als Lagerfläche nutzen.

Brandschutzkonzept erstellen

Notwendig sei für die Liegenschaft zudem ein Brandschutzkonzept, und auf dem Dach sollen Photovoltaikmodule installiert werden, wie Schick und Budschat erläuterten.

Nach ersten groben Schätzungen wird für alle Umstrukturierungsarbeiten eine Summe von 1,5 Millionen Euro erwartet. Schick rechnet damit, dass es für Teilbereiche des Umzugs Fördermittel gibt, etwa bei der Beleuchtung oder falls eine Wärmepumpe installiert wird. „Unser Wunsch ist es natürlich, unter diesem Betrag zu bleiben“, betonte er. „Wo wir in Eigenleistung Dinge machen können, werden wir es tun. Die Werke hätten eigene Elektriker und könnten auch Wasserleitungen selbst legen.“

Der Ausschuss stimmte diesen Umbauplänen grundsätzlich zu und beauftragte ebenfalls einstimmig das Bad Sobernheimer Ingenieurbüro Faber und Müller für 27.627 Euro, die Planungsarbeiten für das Projekt zu übernehmen.