Mountainbikestrecke angelegt Neuer Pumptrack in Waldalgesheim eröffnet Dieter Ackermann 19.11.2025, 15:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Helmut Schmitt (2. von rechts) gab den neu geschaffenen Pumptrack frei. Dieter Ackermann

20.000 Euro hat sich die Gemeinde Waldalgesheim den neuen Pumptrack in der Eisenkaul kosten lassen und damit eine neue Attraktion für Kinder und Jugendliche geschaffen.

„Wir haben für die Kinder etwas getan“, bilanzierte erfreut Ortsbürgermeister Helmut Schmitt nach der offiziellen Eröffnung des Pumptracks in der Eisenkaul direkt gegenüber dem Naturspielplatz am oberen Ende des Bolzplatzes. Auf einer Fläche von 40 mal 40 Metern angelegt, passt der Pumptrack ideal in diese Umgebung und rundet das Freizeitgelände der Gemeinde wunderbar ab.







Artikel teilen

Artikel teilen